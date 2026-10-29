Novartis i la Generalitat de Catalunya han abordat el paper d’aquesta comunitat autònoma en la recerca, la innovació en salut i l’atracció de talent.
Segons va informar Novartis aquest dimarts, amb aquesta trobada reafirma el seu compromís amb Catalunya «com un dels principals pols d’innovació científica i en salut d’Europa». Amb més d’un segle de presència al país, la companyia va centrar la reunió en tres eixos: la contribució de Catalunya i Espanya al seu ecosistema global d’innovació, l’atracció i el desenvolupament de talent especialitzat, i la col·laboració per accelerar l’accés dels pacients als medicaments innovadors.
Així ho van traslladar la presidenta de Novartis Europa, Iris Zemzoum; la presidenta de Novartis Espanya, Amaya Echevarría, i la directora d’Afers Públics, Natividad Calvente, al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la consellera de Salut, Olga Pané.
«Catalunya disposa d’una sòlida base científica, hospitals de referència i centres de recerca reconeguts internacionalment. Aquest ecosistema de ciències de la vida reforça la seva posició com un dels pols europeus de referència en innovació en salut i la seva capacitat per atreure recerca, inversió i talent especialitzat», va explicar Novartis.
Així, la seva contribució a aquest ecosistema va més enllà dels medicaments: inclou inversió en recerca, ocupació altament qualificada i col·laboració amb hospitals i centres científics. La companyia manté el compromís de treballar amb l’ecosistema català, aportant-hi capacitats globals i coneixement especialitzat.
Catalunya és una regió clau per a la recerca clínica de Novartis a Espanya. La companyia inverteix al voltant de 90 milions d’euros en R+D al territori i manté 174 assajos clínics en curs, en col·laboració amb més de 1.800 investigadors i amb la participació de més de 3.000 pacients. Aquesta activitat contribueix a l’excel·lència científica i ofereix oportunitats de participació en recerca d’avantguarda.
Novartis compta a Catalunya amb més de 920 professionals i centres d’excel·lència que reuneixen talent de 53 nacionalitats. Els centres d’excel·lència —com els de Digital & Finance, Research & Development, Operations & Manufacturing i Global Functions & Expertise, entre d’altres— desenvolupen capacitats científiques, tecnològiques i operatives que donen suport a l’activitat mundial de la companyia. Des de Barcelona, aquests equips treballen amb tecnologies com la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic, connectant el talent local amb projectes d’abast global.
Novartis reforça la col·laboració publicoprivada perquè la inversió i la recerca es tradueixin en un accés oportú, equitatiu i predictible als medicaments innovadors. Per fer-ho, és fonamental continuar treballant amb l’ecosistema sanitari català en àmbits com la recerca clínica, les teràpies avançades i la salut digital, així com abordar les barreres que dificulten la incorporació d’innovacions d’alt valor, preservant la sostenibilitat del sistema sanitari.