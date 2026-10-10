Cox ha llançat la ‘Fundació Cox’, una nova entitat amb vocació global que neix per a impulsar el desenvolupament de les comunitats i generar oportunitats per a les futures generacions mitjançant iniciatives d’educació, benestar, cultura, medi ambient i inclusió social.
Segons va informar, amb la seva creació, el Grup reforça i amplia el seu compromís amb la generació de valor social en els territoris on és present. La Fundació estructura la seva actuació en cinc pilars estratègics: comunitat, benestar, educació, cultura i medi ambient.
Cox va assenyalar que dona així estructura, continuïtat i una nova ambició al seu compromís social, impulsant programes orientats a millorar la qualitat de vida de les persones, promoure la igualtat d’oportunitats i contribuir al desenvolupament sostenible de les comunitats.
Mèxic ha estat el país triat per a la primera presentació de la Fundació Cox i per al desplegament de les seves primeres iniciatives. La Fundació preveu invertir 275 milions de pesos al país fins a 2030 i dona continuïtat a una trajectòria d’acció social que ja ha beneficiat a més de 5,3 milions de persones.
Aquest llegat inclou iniciatives com a Llums d’Esperanza, que porta energia solar a comunitats vulnerables; Mèxic Brilla, enfocat en la il·luminació sostenible del patrimoni històric; Impuls STEM, que acosta les vocacions científiques i tecnològiques a l’alumnat; i DestElla, centrat a impulsar la igualtat d’oportunitats i el lideratge femení a través de l’esport.
La posada de llarg de la Fundació Cox va tenir lloc en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Ciutat de Mèxic, en un acte que va comptar amb la participació d’Enrique Riquelme, president executiu de Cox, i Mikel Arriola, comissionat de la Federació Mexicana de Futbol (FMF). Durant la trobada, Riquelme va destacar el propòsit de la Fundació d’impulsar el desenvolupament de les comunitats i generar oportunitats per a les futures generacions, mentre que Arriola va fer valdre l’aliança entre totes dues entitats per a promoure la inclusió i el desenvolupament social a través del futbol.
“La Fundació Cox neix amb una convicció clara: posar les nostres capacitats al servei de la societat i contribuir a generar oportunitats allí on més es necessiten. A Cox creiem que el desenvolupament empresarial i el desenvolupament social han d’avançar junts, i volem impulsar iniciatives que enforteixin les comunitats i deixin una empremta positiva i duradora per a les futures generacions”, va afirmar Enrique Riquelme.
La Fundació ampliarà progressivament la seva activitat en els diferents territoris en els quals opera Cox i té previst presentar oficialment el seu projecte a Espanya abans de finalitzar l’any.
L’ENERGIA DEL FUTBOL
Dins d’aquest full de ruta, L’energia del futbol serà la primera iniciativa impulsada per la Fundació Cox a Mèxic, en aliança amb la Federació Mexicana de Futbol. El programa utilitzarà l’esport com a eina per a fomentar la integració, la convivència i el desenvolupament personal de nenes, nens i joves, promovent valors com l’esforç, la disciplina, el respecte i el treball en equip.
La iniciativa contempla la rehabilitació de 25 espais esportius en els pròxims anys, amb l’objectiu de recuperar pistes comunitàries i convertir-les en llocs segurs de trobada i participació. El projecte inclourà també la capacitació d’entrenadors comunitaris, el lliurament de material esportiu i l’organització de clíniques, tornejos i activitats de futbol basi per a fomentar la pràctica esportiva i el desenvolupament del talent.
Durant la presentació, Mikel Arriola, comissionat de la FMF, va destacar la importància d’aquesta aliança per a ampliar l’accés a l’esport entre les noves generacions. Arriola va subratllar que la recuperació de les pistes permetrà crear espais de convivència i aprenentatge, al mateix temps que contribuirà a enfortir el teixit social de les comunitats. Així mateix, va fer valdre la formació d’entrenadors i la participació de les famílies per a garantir la continuïtat d’aquestes iniciatives.
La col·laboració fa un pas més en la relació entre Cox i la Federació Mexicana de Futbol, iniciada al maig de 2026 amb la incorporació de la companyia com a patrocinador oficial de la Selecció Nacional de Mèxic en les categories d’energies renovables i aigua. Totes dues entitats amplien ara la seva col·laboració a l’àmbit social, sumant les seves capacitats per a acostar l’esport a comunitats amb més dificultats d’accés a instal·lacions esportives.
Sota el lema ‘Junts transformem comunitats’, L’energia del futbol busca que les pistes recuperades es converteixin en espais de trobada, aprenentatge i generació d’oportunitats, on l’esport contribueixi al benestar i al desenvolupament de les futures generacions.
Cox ha llançat la ‘Fundació Cox’, una nova entitat amb vocació global que neix per a impulsar el desenvolupament de les comunitats i generar oportunitats per a les futures generacions mitjançant iniciatives d’educació, benestar, cultura, medi ambient i inclusió social.