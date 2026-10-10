Especialista en longevitat José Hernández Poveda: «La intel·ligència artificial és crucial per salvar-nos la vida»

Totes somríem davant la idea d’envellir amb plenitud, amb energia i sense la por constant que una malaltia imprevista ens tregui el tren de la vida. Però la realitat, fins ara, sovint ens posava davant un mirall on la medicina preventiva semblava un concepte llunyà, una promesa vaga. Què passaria si us digués que estem a punt de viure (o ja estem vivint) una autèntica revolució que canviarà aquest paradigma per sempre?
Hi ha un secret ocult darrere d’aquesta transformació que ens apropa a una longevitat real i plena, una eina tan imprescindible que està reescrivint les regles de la salut tal com la coneixíem. I no parlem de miracles, sinó de ciència pura i de dades.
El doctor José Hernández Poveda, neurocirurgià i un dels grans referents en medicina de longevitat, ens ha donat la solució definitiva. Aquest especialista, autor del llibre «Envellir és opcional», ho té clar: la intel·ligència artificial és crucial per salvar-nos la vida. Aquest no és el futur, és la nostra realitat més immediata i està aquí per quedar-se.
La IA que anticipa l’inevitable i ens protegeix
La medicina sempre ha buscat anar un pas per davant, però la complexitat del cos humà feia que moltes alteracions mínimes passessin desapercebudes fins que la malaltia es manifestava de forma explícita. Ara, gràcies a la intel·ligència artificial, la frontera entre la medicina preventiva i la capacitat predictiva s’ha dissolt per complet. Podem processar milions de dades en segons, identificant amenaces que abans eren invisibles.
Aquesta capacitat analítica és la clau. Un radiòleg pot ser excel·lent, però un algoritme pot comparar una imatge amb milions d’estudis previs i identificar patrons invisibles fins i tot per als especialistes més experimentats. La IA no pretén substituir el metge (cal deixar-ho clar, que això genera molta por), sinó amplificar la seva destresa, permetent-nos arribar abans que la malaltia es consolidi i faci estralls. (Sí, a nosaltres també ens sembla que és ciència ficció feta realitat).
El fet que puguem actuar abans que la malaltia es manifesti amb tota la seva força és, per a mi, el gran truc d’aquesta tecnologia. Ens dóna un control que mai havíem tingut sobre el nostre destí biològic.
Detectar l’imperceptible: de la cardiologia a l’oncologia
Penseu en la cardiologia, una àrea on el marge de maniobra temporal pot significar la vida o la mort. La IA ja té models capaços d’analitzar el volum, la composició i la distribució de les plaques d’ateroma dins les artèries coronàries. Això permet estimar amb una precisió enorme el risc de patir un infart en un futur proper, fins i tot en poques setmanes o mesos. Així, és possible intervenir i evitar un esdeveniment que hauria estat fatal, passant d’una medicina reactiva a un abordatge de precisió que actua abans que la crisi es desencadeni.
Aquesta mateixa capacitat d’anticipació s’està aplicant amb resultats sorprenents en l’oncologia, on cada mil·límetre i cada dia compten. Els algoritmes són capaços de detectar canvis extremadament petits en proves d’imatge, assenyalant lesions que encara són pràcticament mil·limètriques. Com més aviat trobem un càncer, més grans són les probabilitats de curació i menys agressius solen ser els tractaments. És un canvi de joc que ens dóna esperança real contra malalties que abans eren una sentència.
Prenent les regnes de la nostra pròpia biologia
La convergència entre la tecnologia més avançada i la nostra pròpia fisiologia obre una etapa inèdita. El doctor Hernández Poveda concep la seva obra com un mapa orientatiu perquè qualsevol persona pugui fer els primers passos cap al control de la seva biologia, assumint la gestió de la seva pròpia salut. La intel·ligència artificial és l’eina imprescindible que ens permetrà prendre aquest control de forma efectiva, fent que el nostre compromís personal amb la salut es multipliqui exponencialment.
Aquesta revolució en la medicina de la longevitat no és una tendència passatgera, sinó una realitat que està modelant el nostre futur. Ignorar el paper de la intel·ligència artificial seria un error que el nostre benestar i el nostre butxaca no es poden permetre. Estem davant d’una oportunitat única per viure més i amb més qualitat.
La combinació de l’experiència clínica amb la capacitat analítica de la IA marcarà una de les majors revolucions de la medicina de les pròximes dècades. És una tecnologia dissenyada per no reemplaçar el judici humà, sinó per permetre’ns arribar abans que la malaltia. Ha arribat el moment de prendre el comandament de la nostra salut, amb la millor tecnologia al nostre costat. Estem preparades per a aquesta nova era de benestar personal?