‘National Geographic Espanya’ commemora els seus 25 anys amb un llibre

‘National Geographic España’, la primera edició europea d’una revista llegendària, celebra aquest mes d’octubre el seu 25 aniversari amb la publicació de ’25 anys explorant el planeta’, un llibre que repassa, des d’un enfocament actual, les històries més destacades dels últims anys i amb les quals la revista ha traslladat als lectors “mons desconeguts i facetes polièdriques del nostre planeta”. La primera portada de l’edició espanyola es va publicar el 15 d’octubre de 1997 i, des de llavors, la capçalera ha introduït en la societat conceptes com a canvi climàtic, mars de plàstic, igualtat de gènere o activisme social.

El principal repte de la publicació era generar contingut propi des d’una òptica més pròxima a la realitat d’Espanya, i ho va aconseguir l’any 2000 amb el seu primer reportatge sobre la rèplica de la cova de Altamira.

En aquest llibre commemoratiu, que es podrà trobar en quioscos al costat de la revista del mes d’octubre, ‘National Geographic Espanya’ torna a posar el focus en els temes que més han emocionat als lectors en aquest primer quart de segle.

D’aquesta manera, entre les seves pàgines es mostren icònics reportatges, com el dedicat a “els herois invisibles de l’Everest”, els xerpes que arrisquen les seves vides per a ajudar a uns altres a coronar el cim més alt del món (2003); o el projecte dels egiptòlegs espanyols que van aconseguir localitzar en Luxor facetes de l’antic Egipte que havien esquivat a generacions d’arqueòlegs (2004).

’25 anys explorant el planeta’ també descriu la passió pel coneixement de Jane Godall (2010) la primatòloga que viatjo a Àfrica per a demostrar que els ximpanzés són molt més semblants a nosaltres del que creem. A més, el 2018 la revista es va anticipar a una realitat que començava a cobrar força, abordant el tema de la identitat de gènere.

En 2020 es va mostrar als lectors la bellesa dels lleopards que habiten a l’Himàlaia, i el següent any es va llançar un reportatge de les mòmies guanches de les Illes Canàries, que van ser analitzades per a aprofundir en el coneixement d’aquesta cultura que eternitzava als seus morts. Així mateix, el 2021, quan es començava a parlar de les primeres i anhelades vacunes que salvarien al món de la pandèmia, es va publicar un article sobre com els virus modelen la nostra vida.

Portades simbòliques

En 25 anys, ‘National Geographic España’ ha publicat portades que xocaven amb les certeses dels seus lectors i que ara s’exposen en el llibre.

El 2002, el rostre més emblemàtic de la nena afganesa va ser protagonista de la revista per segona vegada, 17 anys més tard, i en 2004 es va llançar la primera portada dedicada al canvi climàtic.

D’aquesta manera, el famós marc groc de National Geographic Espanya sempre ha estat una finestra, una invitació a anar més enllà, a descobrir el que realment ocorre en el món i mereix ser comptat.

Des de les seves pàgines, la revista ha impulsat l’amor pel planeta, la necessitat de cuidar-lo, així com la urgència de prendre mesures contra l’abús, l’explotació i contra tota mena de desigualtats.