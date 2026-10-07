Movistar Prosegur Alarmas ha assolit a l’octubre les 650.000 connexions a Espanya, un creixement que li ha permès augmentar un 30% la seva base de clients des del 2024 i triplicar la seva cartera des del llançament de la companyia el març del 2020.
La ‘joint venture’, formada per Telefónica i Prosegur, ha presentat aquest dimecres a Madrid els resultats del seu creixement en una trobada en què també ha anunciat el llançament d’un nou pany intel·ligent integrat amb el seu sistema d’alarmes.
El conseller delegat de Movistar Prosegur Alarmas, Diego Torrico, ha destacat que la companyia s’ha convertit, amb aquest volum de clients, en la desena empresa de seguretat connectada més gran del món per nombre de connexions i ha avançat que aquest any ha estat el primer en què l’empresa aconsegueix tenir «caixa positiva».
En aquest sentit, Torrico ha assegurat que l’objectiu és continuar creixent en un mercat nacional en què encara «hi ha sis milions de llars que es podrien plantejar seriosament reforçar la seva seguretat els pròxims anys».
Durant la seva intervenció, Torrico ha indicat que el mercat espanyol d’alarmes ha superat els 3,5 milions de connexions després d’incorporar al voltant d’1,2 milions de clients els darrers anys i ha situat la penetració d’aquests sistemes al voltant del 12% de les llars i els negocis. En aquest sentit, ha afegit que Espanya és actualment el mercat europeu amb més volum d’alarmes connectades.
El directiu també ha assenyalat que els principals motius per contractar una alarma són la recerca de tranquil·litat, la por als robatoris i la preocupació per l’ocupació d’habitatges.
Per la seva banda, el director comercial de Movistar Prosegur Alarmas, Fernando Saldaña, ha presentat un nou pany intel·ligent connectat al sistema d’alarma de la companyia.
Segons ha explicat, el dispositiu permet controlar l’obertura i el tancament de la porta des del telèfon mòbil, crear accessos temporals per a tercers i detectar possibles intents de manipulació gràcies a la seva integració amb la Central Receptora d’Alarmes.
Saldaña ha afirmat que la nova solució «busca afegir una capa addicional de seguretat a l’habitatge i facilitar la gestió dels accessos per part dels usuaris».