Un 58 % dels espanyols afirma que li agradaria recuperar més temps sense presses quan surt a menjar fora, mentre que un 43 % troba a faltar més conversa al voltant de la taula, segons les dades de l’enquesta de percepció impulsada per 100 Montaditos a Espanya en el marc del seu moviment Social Food.
La companyia ha assenyalat que, a les portes de Nadal, una època marcada per les trobades, els àpats amb amics, els sopars d’empresa i les retrobades familiars, els espanyols semblen tenir clar què troben a faltar quan surten a menjar fora: més temps sense presses i més conversa.
Ha indicat que, en un context cada vegada més marcat per la immediatesa, les agendes atapeïdes i el consum individual, el restaurant manté el seu paper com a espai de trobada. La taula es converteix en un punt de pausa davant del ritme diari, un lloc on el menjar és l’excusa per conversar, celebrar o, simplement, estar junts.
Ha afegit que aquesta realitat adquireix una rellevància especial durant les setmanes prèvies a Nadal, quan els plans al voltant de la taula tornen a ocupar un lloc central. Àpats amb companys, sopars amb amics, trobades familiars o quedades improvisades formen part d’una època en què compartir torna a ser el protagonista. Per a 100 Montaditos, aquest moment connecta de manera natural amb l’esperit de Social Food: una manera d’entendre la restauració basada en l’experiència compartida, la conversa i el gaudi col·lectiu.
«Sortir a menjar fora continua sent un dels plans socials més importants per als espanyols. Però les dades ens diuen alguna cosa més: no només volem menjar, sinó que volem fer-ho amb temps, conversa i companyia. Això és precisament el que reivindica Social Food», ha manifestat José María Capitán, fundador i CEO de 100 Montaditos.
El moviment Social Food, impulsat pel grup a través de les seves marques, neix per posar en valor aquesta dimensió social de la restauració davant d’altres formes de consum més individualitzades o funcionals. «En aquest sentit, conceptes com els de 100 Montaditos o Cervecería La Sureña encaixen especialment amb aquesta manera d’entendre la taula: propostes pensades per compartir, demanar plats per al centre, tastar diferents opcions i allargar la conversa sense complicacions», ha apuntat la companyia.
L’enquesta també reflecteix que l’experiència de menjar fora continua estant molt vinculada a la companyia. En dades anteriors del mateix estudi, el grup de 100 Montaditos destacava que socialitzar és el principal motiu per anar a un restaurant per al 56 % dels espanyols, i que el menjar (65 %) i la companyia (62 %) són els aspectes més importants a l’hora de menjar fora, per davant del preu. A més, un 78 % considera que anar a un restaurant acompanyat és el millor pla per gaudir d’un àpat.