Mendiluce insta a la col·laboració publicoprivada

El CEO d’Anticipa i Aliseda, Eduard Mendiluce, ha assegurat aquest dimecres que el parc d’habitatge assequible a Espanya “està buit” i ha dit que la solució passa per la col·laboració públicoprivada i per agilitzar la gestió urbanística, en comptes de controlar preus.

Ho han dit en la taula ‘Exploring a Fresh Phase in Real Estigues’ en el marc del congrés immobiliari The District, que se celebra des d’aquest dimecres fins al divendres en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), moderada pel president del saló, Juan Velayos, i en què també han participat el CEO de Servihabitat, Borja Goday, i el president de Meridia Capital, Javier Faus.

Mendiluce ha afirmat que el sector immobiliari és “súper resilient” a Espanya, i que el principal problema que afronta és la falta d’oferta, especialment d’habitatge assequible, encara que també es veu afectat el mercat lliure. Ha destacat que els actius a Espanya compten amb una rendibilitat i un risc molt atractius: “Al que hem de prestar més atenció és a l’oferta de sòl, necessitem produir més i més sòl”, ha advertit.

Agilitzar la gestió

“Necessitem produir més sòl i fer les coses més simples”, i ha subratllat que veu clau agilitzar la gestió urbanística i la tramitació de sòl. Ha apuntat que, encara que el mercat és resilient, cal anar amb compte en dos aspectes: el subministrament de sòl amb canvis en els procediments d’aprovació de zones i fer les coses més “fàcils”, de manera que aquestes aprovacions s’obtinguessin en un període màxim de 90 dies o a través de declaracions de responsabilitat individual dels propietaris dels terrenys.

En preguntar-se-li pels criteris ESG (‘Environmental, Social and Governance’: ambiental, social i de governança), ha posat l’accent en la necessitat d’una administració pública més àgil que “ajudi a accelerar el procés” de rehabilitació del parc d’habitatge o que, en defecte d’això, permeti que s’autoaprovin les operacions o augmenti el nombre de tècnics que aproven les subvencions a la rehabilitació.

Llei d’habitatge

Preguntat per la nova Llei d’habitatge, ha instat a “oblidar-la” i treballar per a augmentar l’oferta d’habitatge, ja sigui amb el parc d’habitatge buit de segona mà o amb la tramitació de més sòl.

A més, augura que la nova normativa “es retardarà a Catalunya perquè necessiten mostrar les àrees de tensió, necessiten mostrar que els preus han de ser aprovats”, ja que Govern i Generalitat xoquen sobre quin índex aplicar en les zones de lloguers tensionados.

“I els resultats són aquí. Es va aplicar entre 2020 i 2022. I els resultats són tot el contrari a la fi de la llei. És el que em sorprèn. Tenim els resultats amb l’anàlisi acadèmica, no sé si volem tornar a repetir el desastre”, ha afegit.