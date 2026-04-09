‘MejoresDoctors’ recorda que la salut no se celebra un sol dia i que la prevenció és una prioritat els 365 dies de l’any

MejoresDoctors’ va assenyalar aquest dijous que, en un context on la prevenció en salut té cada vegada major rellevància, les revisions mèdiques periòdiques s’han convertit en una de les eines més eficaces per a detectar possibles patologies en fases inicials, prevenir malalties i garantir una bona qualitat de vida, per la qual cosa va indicar que és important recordar que la salut “no se celebra un sol dia i que la prevenció és una prioritat els 365 dies de l’any”. Va recordar que una revisió mèdica completa permet avaluar l’estat general de salut d’una persona, identificar factors de risc i establir mesures preventives personalitzades i va afegir que “la qualitat d’aquest procés depèn en gran manera de l’experiència, formació i criteri de l’especialista que ho fa; aquest és determinant per a interpretar correctament els resultats i oferir una visió integral del pacient, tenint en compte el seu historial clínic, antecedents familiars i estil de vida”.
“Per això és clau que els pacients s’informin sobre el professional al qual volen acudir. Sobre la seva trajectòria, especialització i reputació del centre mèdic abans d’acudir a qualsevol cita mèdica, sigui per a una revisió mèdica, una consulta, una revisió o l’atenció d’una patologia concreta. Triar correctament aporta tranquil·litat i pot marcar una diferència significativa en la detecció precoç de malalties i en la qualitat de vida a llarg termini”, va apuntar.
‘MejoresDoctors’ va assenyalar que és un compendi d’especialistes i cirurgians a Espanya, amb més de 800 professionals pertanyents a 33 àrees mèdiques, “on poder trobar als millors especialistes, ja que aquests professionals, referents en les seves respectives disciplines mèdic-quirúrgiques i que exerceixen en centres hospitalaris espanyols, han estat seleccionats sota la màxima independència i total confidencialitat”.
Va explicar que la selecció de facultatius des basa en la trajectòria, prestigi, mèrits i recomanacions doctor-to-doctor, així com en testimoniatges de pacients verificats i contrastables. El que permet a aquest compendi no estar sotmès a interferències comercials ni a pressions sectorials.
A més, la plataforma destaca que compta amb informació de valor afegit per al pacient, com a articles mèdics sobre patologies relacionades amb les especialitats actualment presents en MejoresDoctors. Els propis sanitaris poden proposar també a través del lloc web les seves tribunes o casos d’èxit en benefici de les persones que busquin informació del seu interès.