Les matriculacions als cicles de Formació Professional creixen sense fre i la demanda dels alumnes espanyols apropa el país a les taxes d’altres veïns comunitaris. De fet, l’increment de matriculacions els darrers cinc anys ronda el 30%, segons les dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Els estudiants solen decantar-se pels cicles formatius d’FP per diversos motius. Un dels principals és la metodologia d’ensenyament, on la pràctica ronda el 70%. Una altra raó és que ofereix una formació molt propera a la realitat del mercat de treball.

La Formació en Centres de Treball és un element a destacar pels estudiants, atès que adquireixen una experiència cent per cent real a les empreses i requereixen l’aprovació de les pràctiques per adquirir la titulació.

Aquest augment de l’interès per la Formació Professional es reflecteix en centres com Cesur, que des del 2018 al 2022 ha experimentat un creixement del 63% d’alumnes matriculats als seus centres, per la qual cosa ha augmentat la seva oferta formativa i ha evolucionat l’atenció de necessitats dels alumnes i de les empreses.

L’FP Dual, una tendència a l’alça

Una de les tendències formatives amb un clar posicionament a l’alça, també a Cesur, és l’FP Dual, modalitat en què l’alumnat estudia i treballa alhora que és remunerat per això. A l’últim curs 2022-2023, els centres van duplicar el nombre d’alumnes, gràcies a una oferta de 35 titulacions de Grau Mitjà i Grau Superior.

De la mateixa manera, la formació en modalitat en línia també ha viscut un creixement tant en volum d’alumnat com en transformació des del punt de vista digital. Per part seva, les famílies professionals on hi ha més matriculacions són Sanitat, Administració i Gestió, i Informàtica i Comunicacions.

Tant les empreses tecnològiques nacionals com de la branca sanitària, entre d’altres, demanen empleats amb títols d’FP. De fet, estudis de mercat, com els d’Adecco, revelen que el 41,3% de les ofertes d’ocupació a Espanya cerca contractar persones amb un títol d’FP.

Els cinc graus mitjans més cursats

Mentrestant, als graus mitjans les cinc més cursades representen el 49% i inclouen Gestió Administrativa, Cures Auxiliars d’Infermeria, Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Electromecànica de Vehicles Automòbils i Atenció a Persones en Situació de Dependència. Això reflecteix la necessitat de professionals qualificats que puguin cobrir els llocs disponibles en una varietat de sectors, des de la tecnologia fins a l’atenció sanitària i més enllà.

L’FP exerceix un paper crucial a completar el teixit empresarial en proporcionar professionals altament capacitats que poden abordar les necessitats específiques de cada sector. Ja sigui que es tracti de tècnics en sistemes informàtics, auxiliars d’infermeria, mecànics de vehicles o professionals en atenció a persones en situació de dependència, tots aquests rols tenen un paper fonamental en les seves indústries respectives.

Des de Cesur van assenyalar en un comunicat que faciliten als alumnes la inserció al mercat laboral en constant canvi “mitjançant una formació de qualitat i la col·laboració amb empreses i professionals de diferents sectors”, de manera que els seus programes estiguin alineats amb les necessitats del mercat per brindar als estudiants oportunitats per fer pràctiques i obtenir experiència real abans de graduar-se.