La Comunitat de Madrid va reduir de manera significativa durant el mes de juliol el nombre de pacients pendents d’una primera consulta o d’una prova diagnòstica. En conjunt, les llistes d’espera estructurals d’ambdues categories van sumar 37.977 pacients menys, fet que suposa una reducció del 4,4% respecte del juny, segons les últimes dades del Servei Madrileny de Salut (Sermas).
El descens va ser especialment notable en les proves diagnòstiques i terapèutiques, la llista de les quals va passar de 175.267 pacients al juny a 162.305 al juliol. Són 12.962 persones menys, un 7,4% de reducció. En consultes externes, el nombre de pacients pendents va passar de 694.961 a 668.946, fet que suposa 25.015 pacients menys, un 3,6%. Els temps mitjans d’espera es van situar al juliol en 66,28 dies en consultes i 58,27 dies en proves diagnòstiques.
En el conjunt de les llistes d’espera sanitàries —que inclouen consultes externes, intervencions quirúrgiques i primeres proves diagnòstiques—, la Comunitat de Madrid va tancar el juliol amb 945.878 cites pendents, un 3,34% menys que al juny.
Les dades de juliol consoliden l’evolució favorable de les llistes d’espera durant el que va d’any a Madrid. Des del gener, la llista estructural de consultes externes s’ha reduït en 48.828 pacients, un 6,8%, mentre que en proves diagnòstiques el descens arriba als 25.304 pacients, un 13,5%. Les llistes d’ambdues categories acumulen des del gener una reducció de més de 74.000 persones, un 8,2%.
El cost de la vaga
El context de vaga indefinida de metges i facultatius convocada a escala nacional, que reclamen un Estatut Marc que reconegui les particularitats de la seva professió, ha condicionat l’atenció sanitària durant l’últim any. Així, segons les xifres facilitades per la Conselleria de Sanitat de Madrid, el seu cost per a la sanitat madrilenya ha superat els 18,6 milions d’euros. S’han suspès 242.627 consultes, 11.833 cirurgies i 27.367 proves.
Entre els hospitals que han destacat pels seus baixos temps d’espera al juliol en consultes externes, segons el Sermas, hi figuren l’Hospital Universitari General de Villalba, amb 23,68 dies; l’Infanta Elena, amb 23,69 dies; la Fundació Jiménez Díaz, amb 25,32; i l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, amb 25,48 dies. Tots registren dades per sota del mes d’espera i tenen en comú que pertanyen al model de gestió publicoprivada instaurat a la Comunitat de Madrid.
Per sobre dels 40 dies es troben la resta d’hospitals madrilenys, tot i que molt allunyats de la mitjana nacional per a consultes, que segons les dades de l’últim SISLE (Sistema de Llistes d’Espera) arriba als 102 dies. Entre els d’alta complexitat, el Gregorio Marañón registra 42,86 dies; la Princesa, 52,24 dies; l’Hospital Clínic San Carlos, 59,67 dies; el Puerta de Hierro Majadahonda, 68,06 dies; el 12 de Octubre, 71,18 dies; el Ramon y Cajal, 72,15 dies, i La Paz, 79,89 dies.
Per sobre dels 40 dies també hi ha els hospitals de complexitat mitjana Niño Jesús, amb 51,35 dies; el Severo Ochoa, amb 51,63; el de Móstoles, amb 55,92; l’Infanta Leonor, amb 64,93 dies; el de Fuenlabrada, amb 67,01 dies; l’Infanta Sofia, amb 80,08 dies; el de Getafe, amb 80,32 dies, i el Príncipe de Asturias, amb 87,37 dies.
En el grup d’hospitals de baixa complexitat, més locals i que atenen un volum menor de pacients, l’Hospital Infanta Elena registra 23,69 dies d’espera; l’Hospital del Tajo, 44,93 dies; l’Infanta Cristina, 49,84 dies; el Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, 64,07 dies; l’Universitari del Henares, 72,73 dies; el Santa Cristina, 78,78 dies, i el del Sureste, 107,50 dies.
Proves diagnòstiques
Les diferències entre hospitals en les proves diagnòstiques també són notables. L’espera oscil·la entre els 19,73 dies de l’Hospital Niño Jesús i els 127,72 de l’Hospital Universitari del Sureste, una diferència de gairebé 108 dies.
Per grups de complexitat, en proves diagnòstiques, entre els d’alta complexitat, el millor comportament al juliol, per sota del mes d’espera, el va registrar l’Hospital Clínic San Carlos, amb 27,79 dies; el Gregorio Marañón, amb 41,16; la Fundació Jiménez Díaz, amb 42,24; l’Hospital Rei Joan Carles, amb 43,70; el Ramon y Cajal, amb 44,59; el Puerta de Hierro Majadahonda, amb 50,71; el 12 de Octubre, amb 58,85; La Paz, amb 68,13, i, finalment, la Princesa, amb 77,07 dies.
Entre els hospitals de complexitat mitjana, els menors temps d’espera van correspondre al Niño Jesús, amb 19,73 dies; l’Infanta Leonor, amb 21,51; el General de Villalba, amb 36,04; el de El Escorial, amb 48,43; l’Hospital Fundación Alcorcón, amb 51,24; l’Infanta Sofía, amb 60,26; el de Fuenlabrada, amb 65,98; el de Getafe, amb 66,50; el Severo Ochoa, amb 68,61; l’Universitari de Móstoles, amb 71,97, i el Príncipe de Asturias, amb 73,55 dies.
En el grup de baixa complexitat, tres hospitals es van situar per sota d’un mes d’espera: l’Hospital Infanta Elena, amb 23,27 dies; l’Infanta Cristina, amb 24,08, i el Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, amb 24,54 dies. Per sobre del mes es van situar l’Hospital Santa Cristina, amb 32,60 dies; el del Tajo, amb 38,80, i el del Henares, amb 68,13. L’Hospital Universitari del Sureste va ser l’únic que va superar els cent dies, amb 127,72 dies.