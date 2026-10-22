Loreto Inversiones manté una visió positiva per al tancament del 2026, amb un escenari central basat en la resistència de l’economia global, l’evolució dels beneficis empresarials i una estabilització progressiva dels tipus d’interès.
No obstant això, la gestora adverteix que una inflació més persistent, nous episodis de tensió energètica o geopolítica i una volatilitat més elevada als mercats de deute constitueixen els principals riscos per al tancament de l’exercici.
Així, en la seva darrera carta trimestral als mercats, la gestora assenyala l’evolució dels tipus d’interès com un dels principals factors condicionants dels pròxims mesos, «en què el mercat descompta una política monetària massa restrictiva durant massa temps». Si la inflació comença a moderar-se i l’activitat perd una mica d’impuls, la gestora considera que «el 2027 podria comportar una trajectòria dels tipus més favorable del que s’havia previst, amb efectes positius tant sobre les condicions financeres com sobre els actius de risc».
Pel que fa a la renda variable, Loreto continua veient un entorn favorable, tot i que preveu un mercat més selectiu, en què la qualitat dels resultats empresarials tindrà cada vegada més importància. El creixement de les vendes, la generació de caixa i la capacitat de mantenir els marges i les previsions guanyaran protagonisme en un context en què la gestora no espera que les futures pujades depenguin d’una expansió generalitzada dels múltiples de valoració.
Loreto també observa que la inversió vinculada a la intel·ligència artificial (IA) comença a beneficiar més sectors. «Els efectes comencen a estendre’s més enllà dels grans fabricants de semiconductors i dels proveïdors de serveis al núvol. Els centres de dades, les xarxes elèctriques, la refrigeració, l’automatització, la ciberseguretat i els béns d’equip figuren entre els sectors que s’estan beneficiant d’aquest impuls». Segons Loreto, la fase següent consistirà a comprovar quines empreses aconsegueixen convertir aquestes inversions en productivitat i creixement rendible.
En renda fixa, Loreto considera que els nivells de rendibilitat actuals tornen a ser interessants, tot i que recorda que el tercer trimestre va posar de manifest que aquest actiu no està exempt de volatilitat. En particular, assenyala que els trams curts de la corba de tipus ja incorporen una política monetària restrictiva i ofereixen una remuneració atractiva amb un risc de durada limitat.
Finalment, pel que fa a Europa, Loreto identifica elements de millora vinculats a la recuperació de les comandes industrials, l’impuls fiscal a les infraestructures i la defensa, i les inversions en autonomia energètica i tecnològica. Aquests factors donen suport a sectors com la indústria, l’electrificació, els materials, la salut, els serveis financers i la tecnologia, tot i que la regió continua sent especialment sensible a l’evolució dels preus de l’energia i a la incertesa política.