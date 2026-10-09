Lord Adair Turner of Ecchinswell, un dels principals artífexs de la reforma del sistema de pensions britànic, ha rebut el Premi Jon Aldecoa de Previsió Social i Sostenibilitat, concedit per Loreto Mutua i Novaster.
Durant la seva intervenció, va defensar la necessitat de construir un ampli consens polític i social per abordar una reforma duradora, com va passar al Regne Unit, i d’estendre l’estalvi per a la jubilació des d’edats primerenques.
El guardó, que enguany arriba a la sisena edició, reconeix la contribució de Turner al desenvolupament de la previsió social i, especialment, el seu paper al capdavant de la Comissió de Pensions britànica entre el 2003 i el 2006.
Els impulsors del premi van indicar que les seves recomanacions van establir les bases d’una reforma que va incorporar la inscripció automàtica (auto-enrolment), un sistema pel qual els treballadors són inscrits per defecte en un pla de pensions d’empresa.
La mesura es va legislar el 2008 i es va començar a aplicar el 2012. Des d’aleshores, la participació dels empleats en plans de pensions a la Gran Bretanya ha augmentat del 55% el 2012, equivalent a 10,7 milions de persones, al 89% el 2024, amb 21,7 milions de treballadors, segons les estadístiques oficials del Departament de Treball i Pensions britànic.
Durant la seva intervenció, Lord Turner va agrair la concessió del Premi Jon Aldecoa i va repassar la feina desenvolupada entre el 2003 i el 2006 per abordar la reforma del sistema de pensions britànic, un procés basat en el consens, el diàleg i l’anàlisi que va permetre establir les bases d’una reforma estructural i duradora.
De fet, Turner va destacar en el seu discurs d’agraïment la utilitat de mecanismes automàtics com l’auto-enrolment i la incorporació de mesures que permetin estendre l’estalvi per a la jubilació a una part més àmplia de la població. L’economista britànic també va posar el focus en la necessitat de començar a estalviar des d’edats primerenques i d’aprofitar l’efecte acumulatiu de l’interès compost. A més, va vincular aquesta qüestió amb la cultura de l’estalvi i l’educació financera.
PENSIONS
El lliurament del premi va anar precedit d’una taula de debat dedicada a analitzar «El futur de les pensions: del context internacional al cas espanyol. Lliçons i propostes per al nostre benestar futur», en què van participar Pablo Antolín, cap de Pensions i Assegurances de l’OCDE; Blanca Moreno-Dodson, exgerent i execonomista en cap del Banc Mundial, i Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA, catedràtic i membre del Consell Econòmic i Social.
Pablo Antolín va reclamar un marc regulador que afavoreixi l’estalvi per a les pensions i un impuls als plans de pensions d’ocupació. Per la seva banda, Ignacio Conde-Ruiz va assenyalar que el sistema de pensions a Espanya no s’ha adaptat a l’actual esperança de vida. Finalment, Blanca Moreno-Dodson va resumir en tres les mesures per impulsar els plans d’ocupació: els incentius fiscals, la inscripció automàtica (auto-enrolment) i la importància de l’educació financera.
Durant el debat, els participants van coincidir en la necessitat de donar més visibilitat als models de previsió social complementària vinculats a l’ocupació. En aquest àmbit, el model mutual ofereix una fórmula col·lectiva d’estalvi a llarg termini vinculada a la feina, basada en una gestió independent, uns costos continguts i el retorn íntegre dels beneficis als mateixos mutualistes, que també participen en el govern de l’entitat.
El Premi Jon Aldecoa de Previsió Social i Sostenibilitat, organitzat per Loreto Mutua i Novaster i que enguany ha celebrat la sisena edició, reconeix la trajectòria i la contribució de personalitats destacades en l’àmbit de la previsió social. El guardó ret homenatge a Jon Aldecoa i manté viu el seu compromís amb el desenvolupament de sistemes de previsió social més sòlids i sostenibles.