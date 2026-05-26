L’Hospital Universitari Infanta Elena, hospital públic de la Comunitat de Madrid, es va convertir aquest dilluns en el primer del món a recertificar-se en Bones Pràctiques d’Humanització en Cures Intensives amb nivell Excel·lent, un reconeixement atorgat al seu Servei de Medicina Intensiva-UCI per part del Projecte internacional HU-CI Humanitzant les Cures Intensives i amb la verificació d’Aenor.
Segons ha explicat el centre hospitalari, aquesta recertificació suposa “la confirmació de l’aval exprés i públic al compliment dels requisits considerats necessaris per prestar una atenció humanitzada i de qualitat per part de les unitats que han emprès un camí de millora contínua en benefici d’una millor i més propera assistència per al pacient, que l’hospital valdemorenc ja va rebre en el 2019, també de forma pionera a nivell mundial, en ser llavors el primer a completar el procés”.
La recertificació va ser lliurada per part del doctor Gabriel Heras, especialista en Medicina Intensiva i creador i director de Projecte HU-CI; i Pedro Fernández García, director Regió Centre d’Aenor, Marta del Olmo, gerent territorial de l’Infanta Elena; la doctora Adriana Pascual, directora mèdica; el doctor Javier García, i José Manuel Cecilia, cap associat i supervisor de la Unitat de Cures Intensives (UCI), respectivament, en un acte celebrat a l’hospital i al qual van assistir nombrosos professionals.
“L’11 de desembre del 2019 l’UCI de l’Hospital Universitari Infanta Elena va fer història en convertir-se en la primera HU-CI del món escrita amb H d’Humà, passant de la utopia a la realitat”, va afirmar Heras. Un exemple que, “després d’una pandèmia mundial que va posar de manifest la necessitat d’un altre tipus d’atenció sanitària i sis anys després, actualment han seguit 17 unitats més a diferents parts del món”, va afegir. “Avui tornen a fer història, en ser els primers a aconseguir la recertificació, clar exemple del seu compromís amb l’atenció centrada en la persona”, ha afirmat, donant l’enhorabona al centre “per aquest esforç sostingut en el temps, treballant per humanitzar l’assistència sanitària: segueixen sent la referència per a totes les UCI del món”.
En el mateix sentit s’han expressat Del Olmo i la doctora Pascual, subratllant l'”esforç, dedicació i compromís diari de tot l’equip multidisciplinari de l’UCI” que han permès aquest èxit, i al qual “cada professional ha contribuït amb la seva experiència i vocació per transformar aquesta unitat en un espai més humà i centrat en les persones”. I és que, en paraules de Manuel Pérez, cap del Servei de Cures Intensives de l’Infanta Elena, el treball d’aquest equip, que inclou metges, infermeres, tècnics en cures auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes i zeladors, entre molts altres, “transforma vides”.
Per part seva, durant la seva intervenció, García ha recordat que, “fins i tot en una UCI plena de tecnologia, monitors, xiulets i protocols, el més important segueix sent profundament humà”. “Perquè humanitzar no és només acompanyar el pacient, és mirar més enllà de la malaltia, és cuidar també les famílies, escoltar, explicar, alleujar la por, respectar els temps i recordar que darrere cada llit hi ha una persona amb una història, emocions i persones que esperen fora… En definitiva: és cuidar els nostres professionals i intentar aportar valor positiu”.
En les seves pròpies paraules, a l’Infanta Elena “apostar per la humanització significa entendre que l’excel·lència assistencial no es mesura únicament en resultats clínics, sinó també en com fem sentir els qui cuidem; significa treballar per oferir una medicina tècnicament impecable, però també propera, empàtica i digna”.
Mostra de tot això és la fita assolida avui, que “no seria possible sense el compromís i l’esforç de moltíssimes persones”, tal com va subratllar Cecilia, que va agrair nombrosos professionals de l’hospital per ser líders i referents d’humanització, per la seva implicació i lideratge en el projecte, i pel seu compromís per fer que les coses passin; així com a la direcció del centre pel suport en el procés. I, sobretot, “gràcies a tots els professionals de la nostra UCI, perquè la humanització no s’aconsegueix amb un document ni amb una acreditació; s’aconsegueix cada dia, a cada gest ia cada pacient”.
Finalment, per Fernández aquest certificat posa en valor “el compromís de l’hospital amb una atenció sanitària més humana, propera i centrada en les persones”, i reflecteix el treball, la implicació i la sensibilitat de tots els professionals que, dia a dia, “contribueixen a generar entorns assistencials on no només importa el resultat clínic, sinó també com viuen els pacients i les seves famílies cada etapa del procés assistencial”.
“L’humanització no és només una tendència, sinó una manera d’entendre l’excel·lència sanitària”, va insistir. Considerant que iniciatives com aquesta contribueixen a generar confiança entre organitzacions i persones, en l’atenció rebuda, en els professionals, en les institucions sanitàries i en un model assistencial que situa la persona al centre. “Avui aquest hospital demostra que és possible combinar excel·lència assistencial, seguretat del pacient i calidesa humana, consolidant-se com a referent en la implantació d’una cultura d’humanització real i transformadora”, va afegir abans de tancar l’acte amb el lliurament de la recertificació.
Mesures i estratègies
“El grau de compliment de les bones pràctiques és molt elevat i d’alta qualitat”, assenyala l’informe d’avaluació del procés de renovació de la certificació; concretament, es compleixen 151 de les 160 mesures requerides (i estan en marxa sis dels pendents d’assolir). “Els protocols actualitzats i els grups de treball reestructurats amb nous professionals aporten un gran valor afegit a la feina i esforç realitzat”, continuen els avaluadors.
Així mateix, a parer seu, “ha quedat palès la il·lusió i afany invertits en aquest projecte, amb la revisió i actualització de gran quantitat de mesures que no són de fàcil consecució en un temps limitat”. “Això trasllueix una important cohesió a l’equip i una cultura d’humanització ja construïda que han facilitat la consecució dels objectius, així com un gran compromís per part dels professionals i un gran lideratge pels responsables del projecte”, conclouen.
El Projecte HU-CI és una iniciativa internacional de recerca multidisciplinària formada per metges i infermeres que desenvolupen la seva tasca en unitats de Cures Intensives, juntament amb pacients, familiars i altres professionals, i que compta amb l’aval científic de nombroses societats científiques, tant nacionals com internacionals. El seu objectiu és humanitzar les cures intensives, orientant cap a la prestació d’una atenció humanitzada a les UCI, amb espais més humans, on la tecnologia i la calidesa coexisteixen en benefici del pacient crític i les seves famílies, mitjançant l’establiment d’estàndards a les pràctiques del seu dia a dia, i acreditant-ne el compliment en aquelles unitats que ho sol·liciten.
Aquest programa conté un total de 160 mesures distribuïdes en vuit línies estratègiques: UCI de Portes Obertes, Comunicació, Benestar del pacient, Presència i participació dels familiars, Cures al personal, Prevenció, maneig i seguiment de la síndrome post-UCI, Infraestructura humanitzada, i Cures al final de la vida.
Així mateix, el projecte HU-CI estableix un model integral d’humanització basat en tres pilars fonamentals que interactuen sinèrgicament per crear una UCI veritablement humanitzada: el pacient, la família i els professionals. En el cas de l’Infanta Elena, la implementació d’aquest projecte a la UCI persegueix objectius que transformen l’experiència d’aquests tres pilars: millorar l’experiència del pacient crític, integrar la família a les cures, potenciar el desenvolupament professional i optimitzar la qualitat assistencial.
“La renovació de la nostra certificació no és un punt d’arribada, sinó un nou punt de partida”, indiquen els professionals implicats en aquesta recertificació, compartint el compromís de l’Hospital Universitari Infanta Elena per “continuar innovant, millorant i liderant la humanització de les cures a través de la formació permanent, l’escolta activitat i l’expansió del model”. “Junts, seguirem construint una UCI que no només cuida ‘cossos’, sinó també cors i ànimes”, conclouen.