L’Hospital Universitari Infanta Elena ha sumat quatre nous avals al seu equilibro de resultats en determinades àrees i processos clínics en rebre el Premi Top 20 en quatre categories que reconeixen la seva excel·lència, en la XXVII edició del programa Top20, que cada any atorga IQVIA per a reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència, i que en 2026, sota el lema “Incorporant la mirada al valor”, ha integrat les metodologies d’Hospitals Top 20 i Hospitals Top Value.
Concretament, en l’edició d’aquest any dels guardons l’hospital valdemoreño va rebre un total de quatre premis, que reconeixen la seva excel·lència en matèria de qualitat assistencial, resultats clínics i eficiència hospitalària amb una nova dimensió centrada en l’adequació de la pràctica assistencial, que permet avaluar no sols què fan les organitzacions sanitàries i amb quin nivell de qualitat ho fan, sinó l’impacte que generen sobre la salut, el benestar i l’experiència de les persones.
Així, el doctor Santos Jiménez dels Galants, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari Infanta Elena, i Paloma Navarrete, DUE del Bloc Quirúrgic, van recepcionar el guardó Top 20 en l’Àrea de “Digestiu”, dins del grup de “Hospitals amb cirurgia general comuna”.
IQVIA va reconèixer també a l’hospital amb el Premi Top 20 en l’àrea de “Ronyó i Vies Urinàries” entre els “Hospitals amb Nefrologia mèdica”. Un guardó que va ser recollit pel Dr. Adrián Husillos, cap del Servei d’Urologia del centre valdemoreño, i Beatriz Botrán, supervisora d’Infermeria de Consultes Externes.
Per part seva, la Dra. María Bordés, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Infanta Elena, i de nou Botrán, van ser les encarregades de recollir el guardó en la categoria de “Dona”, dins del nivell “Hospitals amb Obstetrícia”.
Finalment, el Dr. Javier García Sanz, cap associat de l’UCI de l’hospital valdemoreño, i Pedro Ángel Carretero, coordinador d’Infermeria del mateix servei, van recepcionar el Premi Top 20 en “Atenció al Pacient Crític”, dins dels “Hospitals sense Neurocirurgia”.
L’Hospital Universitari Infanta Elena s’ha fet amb els quatre premis Top 20, destacant entre els gairebé 200 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes -prop de la meitat dels centres hospitalaris del país-, entre els quals s’han reconegut als més avançats i eficients, en funció de la seva grandària i gestió, en 11 àrees. Aquestes són les citades “Digestiu”, “Ronyó i Vies Urinàries”, “Dona” i “Atenció al pacient crític”, al costat de “Múscul-esquelètic”, “Sistema Nerviós”, “Sistema Respiratori”, “Pediatria”, “Urgències”, “Rigth Care” i “Cor” -categoria aquesta última en la qual l’hospital valdemoreño també ha estat finalista, així com en “Gestió Hospitalària Global”-.
Segons explica l’organització, aquest programa està basat en prop de 130 indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.
Amb 176 llits, prop de 1.000 professionals, 10 quiròfans -que inclouen un da Vinci-, unes 5.200 intervencions quirúrgiques dutes a terme, prop de 427.000 consultes externes realitzades, unes 137.500 urgències ateses i prop de 12.000 pacients ingressats, prop de mig centenar de residents formats a l’any en 13 especialitats, l’Hospital Universitari Infanta Elena porta, a més, prop d’una dècada entre els hospitals de complexitat baixa de la Comunitat de Madrid més ben valorats pels pacients (Índex Global de Satisfacció). Al costat d’aquestes recompenses, destaquen també fites com haver obtingut el EFQM amb més de 600 punts de valoració, el premi Prize pel concepte fonamental d’excel·lència “afegir valor per als clients”, i en segell Madrid Excel·lent.