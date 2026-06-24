L’Hospital Clínic Veterinari de UAX celebra 20 anys d’avantguarda veterinària

L’Hospital Clínic Veterinari (HCV) de la Universitat Alfons X el Savi (UAX) celebra 20 anys de vida consolidant-se com un dels centres de referència en l’atenció veterinària i en la formació pràctica de professionals del sector.
Segons va informar, durant aquest període, el HCV, que forma part de la ciutat sanitària de UAX, ha desenvolupat un model diferencial basat en la integració real entre la Facultat de Veterinària i la pràctica clínica, posicionant-se com un referent tant a nivell nacional com europeu.
Va destacar que, des dels seus inicis, el HCV ha apostat per una combinació d’excel·lència acadèmica, innovació tecnològica i experiència clínica real. El seu equip, format per més de 80 veterinaris altament especialitzats, opera en instal·lacions d’última generació que permeten abordar tot el procés assistencial, des de la prevenció fins a la rehabilitació.
Aquest enfocament es tradueix en un model formatiu únic en el qual l’hospital és part fonamental de l’aprenentatge dels alumnes de veterinària de UAX. D’aquesta manera, els alumnes accedeixen a la clínica real, enfrontant-se a casos complexos i adquirint des del principi les competències necessàries per al seu desenvolupament professional.
L’hospital para esment veterinària ininterrompuda els 365 dies, amb una UCI plenament operativa. Així, en aquestes dues dècades, l’impacte de l’Hospital Clínic Veterinari de UAX s’ha traduït en més de 7.600 alumnes formats i més de 150.000 animals atesos, al costat d’un volum de 15.000 procediments clínics a l’any. A més, atén més de 900 cavalls a l’any, dels quals prop d’un 30% són d’elit, i realitza unes 780 cirurgies equines anuals.
El HCV també ofereix un ventall d’especialitats clíniques que abasten disciplines com l’odontologia, dermatologia, neurologia, oncologia, oftalmologia o medicina interna, entre altres, incloent també àrees com la medicina d’animals exòtics, la reproducció o la rehabilitació i fisioteràpia. A més, compta amb un equip docent format per professionals en actiu, garantint una connexió directa entre l’ensenyament i la realitat del mercat laboral.
“Complir 20 anys suposa reconèixer el treball de tots els professionals que han fet possible que l’hospital creixi sense perdre la seva essència, que no és una altra que oferir una atenció veterinària altament especialitzada amb un gran valor assistencial i convertir cada cas clínic en una oportunitat d’aprenentatge. Haver atès un volum tan alt de pacients i format a més de 7.600 alumnes reflecteix la solidesa d’un model en el qual assistència, docència i innovació avancen de la mà”, va afirmar Fernando Ánibal Vázquez Fernández, director de l’Hospital Clínic Veterinari de UAX.
“L’Hospital Clínic Veterinari és una extensió natural de la Facultat de Veterinària i un entorn decisiu perquè els nostres estudiants desenvolupin criteri clínic, capacitat de decisió i una mirada integral sobre la professió. A la nostra esquena hem aconseguit fites importants per al nostre alumnat, com obtenir l’a acreditació europea EAEVE o obrir el Centre de Simulació Veterinària. De cara al futur el nostre objectiu continuarà sent avançar el seu contacte amb la pràctica real i impulsar l’especialització amb una visió global i interdisciplinària de la salut”, explica Isabel Rodríguez Hurtado, degana de la Facultat de Veterinària de UAX.
El HCV ha evolucionat cap a un model universitari inspirat tant en l’organització de l’entorn hospitalari com en el Marc Europeu de la Carrera Investigadora. A través dels nivells R1, R2 i R3, els joves veterinaris avancen des d’una etapa inicial d’aprenentatge sota supervisió fins a assumir majors cotes d’autonomia, especialització i responsabilitat clínica i investigadora. Aquest itinerari permet oferir continuïtat als millors alumnes i egressats, connectant la pràctica assistencial, la formació de postgrau i la generació de coneixement.
En aquest context, l’hospital i la Facultat realitzen recerques pioneres com la desenvolupada per a comprendre els mecanismes de l’envelliment cerebral dels cetacis i la seva relació amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer al costat de la Coordinadora per a o Estudo dos Mamífers Mariños (CEMMA), que ha estat publicada recentment per la revista científica ‘Biology’ i que està liderada pels doctors de UAX, Fernado Vázquez i Belen Alonso-Estanillo.
De cara al futur, l’Hospital Clínic Veterinari de UAX busca evolucionar el seu model amb l’objectiu de reforçar el seu lideratge i adaptar-se a les últimes tecnologies d’avantguarda. Entre les seves principals línies de desenvolupament es troba la intensificació de l’experiència pràctica, avançant la participació de l’alumne en la presa de decisions clíniques, així com l’impuls de l’especialització primerenca en àrees concretes.
L’aposta per la digitalització serà un altre dels objectius, amb la incorporació d’eines com el diagnòstic recolzat en IA, l’ús de dades clíniques per a l’aprenentatge, la simulació avançada o la telemedicina veterinària. A això se sumarà la posada en marxa d’una ambulància veterinària amb atenció a domicili, ampliant així l’abast de l’hospital.
Així mateix, el HCV va indicar que continuarà atraient talent i enfortint les seves aliances amb companyies com Royal Canin, MSD Animal Health, Elanco o RAL, així com amb l’ecosistema veterinari per a garantir una formació plenament alineada amb les necessitats del mercat.