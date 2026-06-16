El Riyadh Air Metropolitano ha culminat amb èxit el major cicle de concerts celebrat en la seva història i un dels esdeveniments musicals més rellevants organitzats a Espanya en els darrers anys. Durant diverses setmanes, l’estadi ha acollit els deu concerts de Bad Bunny, una residència sense precedents que ha reunit més de 630.000 assistents i ha situat Madrid entre els principals destins internacionals per a la música en directe.
La magnitud de l’esdeveniment ha suposat un dels majors reptes operatius afrontats per la ciutat en l’àmbit dels grans espectacles. La celebració de deu concerts d’un artista global ha requerit la coordinació permanent entre el promotor, les administracions públiques, els serveis d’emergència, les forces i cossos de seguretat, els operadors de transport i els diferents departaments de l’Atlètic de Madrid per gestionar una operació de màxima complexitat en matèria de seguretat, mobilitat, assistència sanitària, neteja, sostenibilitat i convivència amb l’entorn.
El balanç final de la residència de Bad Bunny confirma l’enorme capacitat del Riyadh Air Metropolitano i de la ciutat de Madrid per acollir alguns dels majors esdeveniments musicals del món sota els més alts estàndards internacionals de seguretat, salut, mobilitat, sostenibilitat i convivència urbana.
L’organització dels deu concerts ha suposat la posada en marxa d’una de les majors operacions vinculades a un espectacle musical celebrades a Espanya. Cada esdeveniment ha mobilitzat més de 3.000 professionals entre personal propi, subcontractes i col·laboradors, garantint una experiència segura i eficient per a centenars de milers de persones.
Per a la gestió dels accessos, l’atenció al públic i els moviments de desenes de milers d’assistents en cada jornada, cada concert ha comptat amb un dispositiu humà integrat per 400 vigilants de seguretat, 600 auxiliars, 250 acomodadors, 100 validadors i 20 informadors.
Límits acústics
Els espectacles van finalitzar cada nit complint íntegrament els horaris previstos i els compromisos adquirits amb les administracions i l’entorn veïnal. Un dels aspectes més rellevants de l’operatiu ha estat el reforç de les mesures de mitigació acústica implantades durant els darrers mesos. A les actuacions realitzades el 2025 s’han sumat noves inversions destinades a reforçar l’atenuació acústica mitjançant la incorporació de nous elements d’apantallament, millores en el sistema electroacústic del recinte i actuacions específiques per minimitzar la propagació del so cap a l’exterior, especialment en la direcció de major exposició residencial, situada a més de 500 metres de l’estadi.
Així mateix, el sistema de monitorització acústica s’ha reforçat enguany amb la incorporació d’una tercera sonda en l’entorn residencial, mantenint també un punt de mesurament permanent a l’interior de l’estadi. Tots els equips utilitzats disposen de metrologia legal, garantint la precisió, fiabilitat i traçabilitat de les dades obtingudes.
La supervisió diària de la Policia Municipal, juntament amb el sistema de monitorització permanent implantat per l’estadi, ha permès verificar el comportament acústic durant tot el cicle. Els resultats obtinguts confirmen que els nivells d’immissió es van mantenir en tot moment dins dels paràmetres autoritzats, sense registrar-se cap superació dels límits acústics en cap dels deu concerts celebrats. Aquest resultat reforça el compromís dels responsables del Riyadh Air Metropolitano amb la convivència veïnal i el desenvolupament responsable de grans esdeveniments a la ciutat de Madrid.
Mobilitat
La mobilitat ha estat un dels principals reptes associats a la residència i també un dels àmbits on s’han obtingut millors resultats. Els processos d’evacuació s’han desenvolupat de forma ordenada i sense incidències rellevants, registrant temps mitjans de desallotjament complet de l’estadi a la finalització del concert d’entre vuit i deu minuts. Entre trenta i quaranta minuts després de la finalització dels concerts, el trànsit de vianants a l’entorn era ja residual i la gran majoria dels assistents havia abandonat la zona.
La estació de metro de l’estadi ha registrat una mitjana de 21.500 usuaris per concert entre els moviments d’arribada i sortida, cosa que suposa més de 215.000 desplaçaments acumulats durant tot el cicle.
A això s’hi sumen una mitjana de 2.600 vehicles estacionats als aparcaments exteriors en cada esdeveniment, juntament amb el desplegament d’àrees específiques per a taxi i VTC distribuïdes per tot el perímetre del recinte.
La coordinació permanent amb la Policia Municipal i la implantació de senyalització específica han permès reduir significativament els temps de recuperació del trànsit respecte a temporades anteriors, quedant la circulació completament restablerta en una mitjana de 50 minuts després de la finalització dels concerts.
El dispositiu de neteja desenvolupat durant el cicle ha permès mantenir el recinte i el seu entorn en condicions òptimes abans, durant i després de cada espectacle i recuperar la normalitat de manera ràpida.
Els treballs han inclòs actuacions permanents a les principals vies d’accés des de la Plaça de Grècia, incloent-hi l’avinguda de Niza, el carrer Suècia i el carrer Mònaco, parcs, porxos i espais urbans propers a l’estadi, amb equips específics operatius des de les 16.00 fins a les 24.00 hores.
Durant els concerts han treballat dotze persones en la fase prèvia, seixanta durant el desenvolupament dels espectacles i fins a cent vint efectius en les tasques posteriors quan se celebraven concerts consecutius.
Seguretat
Un altre dels fites més destacats del cicle ha estat el resultat assolit en matèria de seguretat i salut gràcies al model preventiu implantat, amb zero accidents registrats durant tot el període de celebració dels concerts.
Per garantir l’atenció sanitària i la capacitat de resposta davant qualsevol incidència, cada concert va comptar amb un ampli dispositiu mèdic i d’emergències integrat per dues unitats de suport vital bàsic, dues unitats de suport vital avançat, quatre metges, cinc infermers, seixanta tècnics i socorristes, dos tècnics de comunicacions i quatre responsables de dispositiu. Aquest operatiu s’ha complementat amb la participació d’entre cinc i nou efectius de SAMUR Protecció Civil en cada esdeveniment, així com amb personal sanitari propi del club, format per un metge i un infermer.
Així mateix, es van implementar mesures específiques per fer front a les altes temperatures registrades durant diverses jornades, incloent-hi reforç d’ambulàncies, distribució d’aigua, instal·lació de zones d’ombra, dispensadors de protector solar i ampliació dels recursos assistencials mitjançant una nova clínica de gran capacitat.
El cicle de concerts s’ha desenvolupat garantint la plena accessibilitat del recinte mitjançant itineraris adaptats i serveis d’acompanyament per a persones que requerien assistència addicional.
L’organització dels concerts s’ha realitzat conforme a estàndards internacionals de referència com ISO 45001, ISO 14001 i ISO 20121, reforçant el compromís de l’estadi amb la seguretat, la sostenibilitat i la gestió responsable de grans esdeveniments.
Així mateix, la residència ha permès consolidar el model de gots reutilitzables implantat al recinte. Les dades mostren una elevada acceptació per part del públic, amb taxes de devolució per reutilització d’entre el 23% i el 25%, mentre que aproximadament un 60% dels assistents va optar per conservar el got com a record de l’esdeveniment.