Les startups espanyoles afronten els darrers mesos del 2026 en una fase de més maduresa, marcada per grans rondes de finançament, l’entrada d’inversors nacionals i internacionals i noves aliances estratègiques que acompanyen els seus plans de creixement i expansió.
Espanya, a més, es consolida com un dels ecosistemes d’emprenedoria més dinàmics i competitius d’Europa, segons recull el Spain Global Startup Hub 2026, elaborat per ICEX. La publicació assenyala que Espanya ja assoleix un valor estimat de 125.000 milions d’euros en el seu ecosistema emprenedor i compta amb més de 5.000 startups, més de 400 scaleups i 17 unicorns tecnològics.
Des de la industrialització del coet MIURA 5 de PLD Space i l’expansió internacional de Factorial, fins a la ronda de Multiverse o l’entrada de Mutua Madrileña en el capital de la plataforma immobiliària Muppy, diverses startups espanyoles afronten el tancament de l’exercici amb plans d’escalat, internacionalització i desenvolupament de nous productes.
Entre les operacions més destacades dels darrers mesos hi ha la de la companyia donostiarra Multiverse Computing, que al juliol va anunciar una sèrie C de fins a 500 milions d’euros, amb una valoració prèvia a l’operació de 1.500 milions, i que suposa una de les rondes més grans de la història de l’ecosistema espanyol.
A aquesta operació s’hi suma PLD Space, que a principis de setembre va ampliar la seva sèrie C fins als 288 milions d’euros després d’incorporar-hi un nou tram de 108 milions. La companyia il·licitana havia tancat inicialment al març una ronda de 180 milions liderada per Mitsubishi Electric i Cofides. A aquest finançament s’hi afegeix l’adjudicació de 158,9 milions d’euros de l’Agència Espacial Europea en el marc de l’European Launcher Challenge, destinada a impulsar el desenvolupament i l’escalat del MIURA 5.
També al setembre, Fever va captar 250 milions de dòlars (uns 217 milions d’euros) en una ampliació de capital liderada per EQT, amb la participació de Point72 Private Investments, Baillie Gifford i altres inversors. L’operació situa la valoració de la plataforma tecnològica d’oci i entreteniment per sobre dels 4.500 milions d’euros. En l’àmbit del programari empresarial, Factorial va tancar una sèrie D de 129 milions d’euros liderada per General Catalyst, que va elevar la valoració de la companyia fins a uns 2.100 milions d’euros.
Juntament amb les grans rondes, l’ecosistema també està registrant operacions de caràcter més estratègic, en què grans grups empresarials prenen posicions en startups. És el cas de Muppy, especialitzada en inversió i gestió immobiliària residencial, en el capital de la qual aquest estiu va entrar Mutua Madrileña amb una participació del 10% a través de Mutua Ventures. La companyia, que supera els 150 milions d’euros en actius sota gestió i les 750 unitats operatives, s’ha fixat com a objectiu assolir els 400 milions d’euros sota gestió durant els pròxims dos anys.