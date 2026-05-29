Les pimes tenen una gran oportunitat de creixement si són capaces de capturar l’increment de la despesa en defensa

En un context marcat per l’increment sostingut de la despesa en defensa a Europa i el reforçament de l’autonomia estratègica del continent, l’Instituto Coordenadas publica una nova anàlisi que subratlla el paper estructural de les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles com a motor d’innovació, especialització tecnològica i competitivitat al sector.
El think tank defensa que aquest tipus de companyies necessiten buscar vies per estrènyer llaços amb les empreses tractores. Així, assenyalen el paper fonamental de les fires del sector per a la integració d’aquestes societats a l’ecosistema industrial i per donar-los accés als mercats nacionals i internacionals.
L’anàlisi posa de manifest que, tot i que les petites i mitjanes empreses amb prou feines concentren al voltant del 5% de la facturació directa, segons dades del mateix sector, el seu pes real és molt més gran.
Segons l’entitat, quan s’incorpora l’efecte de la cadena de subministrament, la subcontractació industrial i la seva participació en programes tecnològics, les pimes poden arribar a generar entre el 30% i el 40% del valor econòmic real del sector a Espanya.
Tenint en compte que la despesa en Defensa ja ha arribat al 2% a Espanya i que el 2025 es va situar en els 33.000 milions d’euros, el think tank calcula que el 2030 la despesa podria assolir una forquilla entre 42.000 i 50.000 milions d’euros (estimant que suposi entre el 2%). Així, les pimes del sector podrien aspirar a captar entre 60.000 i 80.000 milions d’euros entre el 2026 i el 2030 tenint en compte que aquestes empreses generen entre el 30% i el 40% del valor econòmic real de la indústria de la defensa.
D’aquest volum potencial, la major part es concentrarà en àrees com ara digitalització militar, sistemes no tripulats, ciberdefensa, manteniment avançat, logística intel·ligent, subministrament de peces i recanvis i components electrònics, segments on les pimes compten amb avantatges competitius estructurals.
Diu que això les situa com un element crític per al desenvolupament industrial i tecnològic de la defensa, i explica per què l’increment actual de la despesa en defensa obre una oportunitat especialment rellevant per a aquest segment empresarial.
Tot i això, assenyala que l’accés de les pimes al mercat està condicionat per la seva capacitat per integrar-se en cadenes de subministrament liderades per grans empreses i participar en programes internacionals, cosa que fa necessari reforçar els mecanismes de connexió, visibilitat i col·laboració. L’Institut subratlla que aquestes empreses necessiten buscar les vies per estrènyer llaços amb les grans empreses tractores i accedir a mercats internacionals, i han de comptar amb els recursos per fer front a les inversions.
Les fires sectorials, tant a Espanya com a la resta d’Europa, es consoliden com un instrument clau del procés, en facilitar acords amb grans contractistes, institucions i socis tecnològics i actuar com a plataformes de generació d’oportunitats comercials, aliances industrials i accés a programes de finançament, apunta l’Instituto Coordenadas.
Les fires
L’entitat subratlla que les grans fires internacionals del sector com Eurosatory (França), DSEI (Regne Unit), IDEX (Emirats Àrabs Units) o FEINDEF (Espanya) són un instrument clau per a la internacionalització de les pimes de defensa, en facilitar l’accés a socis, clients, grans contractistes, institucions i inversors, i actuar com a plataformes de visibilitat, cooperació industrial i obertura a nous mercats.
En el cas de les petites i mitjanes empreses espanyoles, l’Institut de Coordenades posa l’èmfasi en el paper que juga la Fira Internacional de Defensa i Seguretat (FEINDEF), perquè és un instrument clau per a l’activació de l’ecosistema nacional i la projecció internacional d’aquest tipus de companyies.
Amb prop de 630 expositors en la seva darrera edició del 2025 i amb la presència de delegacions oficials de 91 països, FEINDEF es consolida com un espai de connexió entre indústria, institucions i mercat global, facilitant l’accés de les pimes a oportunitats que, altrament, resultarien difícilment assolibles.
L’informe subratlla que FEINDEF aporta valor a les pimes espanyoles en quatre dimensions com són l’accés institucional, la internacionalització, la integració industrial i l’accés als programes europeus en facilitar la creació de consorcis.
“Per a les pimes, les fires no són únicament aparadors institucionals, sinó veritables mercats on s’inicien processos de contractació, s’accedeix a cadenes de subministrament de grans contractistes i es configuren consorcis per concórrer a programes europeus. L’accés efectiu de les pimes a aquesta oportunitat dependrà en gran mesura de la seva capacitat per posicionar-se en les cadenes de valor liderades pels grans d’una indústria amb un demandant de béns i serveis limitat”, va assegurar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident de l’Institut de Coordenades.
L’Institut de Coordenades conclou que l’actual cicle d’inversió en defensa representa una oportunitat històrica per reforçar el teixit industrial espanyol, sempre que s’hi articulin mecanismes eficaços que permetin a les pimes accedir a les oportunitats existents.
“El creixement del sector defensa a Europa no es pot entendre sense el paper de les pimes que aporten innovació, especialització, flexibilitat, i capacitat tecnològica. La clau ara és garantir que puguin integrar-se plenament a la cadena de valor i accedir als mercats internacionals amb mecanismes de suport financer amb càrrec als grans programes estatals i de l’OTAN. Sense PIMES, no podria existir el gran sector de la Jesús”.
Finalment, el think tank adverteix que l‟aprofitament d‟aquesta oportunitat dependrà de la capacitat de reforçar la col·laboració publicoprivada, facilitar l‟accés a programes europeus, impulsar la internacionalització i consolidar espais de connexió com les fires sectorials.