Les exportacions espanyoles de begudes espirituoses van créixer un 4,7%

Les exportacions espanyoles de begudes espirituoses van aconseguir els 1.510 milions d’euros durant l’any 2025, la qual cosa suposa un increment del 4,7% respecte a l’exercici anterior, segons les dades del ‘Informe Socioeconòmic’ presentat recentment per Espirituosos Espanya.
Espanya, sisè productor de begudes espirituoses de la Unió Europea, va produir durant l’any passat 322 milions de litres, dels quals 149 milions es van destinar als mercats internacionals. D’aquesta manera, prop de la meitat de la producció nacional, el 46,7%, es va comercialitzar en l’exterior, la qual cosa reflecteix la forta presència internacional del sector, explica en un comunicat la Federació, que agrupa gran part dels productors i distribuïdors de begudes espirituoses a Espanya.
En termes econòmics, les exportacions van superar els 1.510 milions d’euros, amb un increment del 7,7% durant 2025. Les vendes internacionals de begudes espirituoses representen el 28,3% de les exportacions espanyoles de begudes i al voltant del 2% del conjunt de les exportacions agroalimentàries.
Un total de 679 empreses espanyoles comercialitzen els seus productes fora del país i pràcticament la meitat d’elles, el 47,7% són exportadors regulars. Entre les categories amb major presència internacional es troben els licors, el whisky, el brandi, el rom i la ginebra.
Quant al destí de les exportacions, França es manté com el principal mercat de destí, concentrant el 15,1% de les exportacions, seguit de Filipines, amb un 10,9%; Itàlia, amb un 7,8%; Alemanya, amb un 7,4%, i Grècia, amb un 7,3%. També destaquen Portugal, Països Baixos, el Regne Unit i Mèxic.
L’activitat exterior de la indústria aporta aproximadament 253 milions d’euros al superàvit comercial espanyol, una quantitat equivalent al 8,6% del superàvit del conjunt de les begudes i al 1,5% del corresponent al sector agroalimentari. Des de 2019, les exportacions de begudes espirituoses han registrat un creixement acumulat del 26,8%, segons els càlculs de Afi a partir de les dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa (Datacomex).
Bosco Torremocha, el director d’Espirituosos Espanya, va destacar que “el creixement en els mercats internacionals reflecteix la solidesa de les nostres empreses i el reconeixement global d’una indústria que combina tradició, qualitat, innovació i saber fer”. A més, va afegir que “les exportacions són una palanca clau per a projectar Marca Espanya, reforçar la competitivitat del sector i portar a l’exterior una part molt rellevant de la nostra cultura gastronòmica i hostalera”.
La internacionalització del sector es recolza, a més, en un teixit empresarial àmpliament distribuït pel territori. Espanya compta amb prop de 3.800 centres de producció vinculats a les begudes espirituoses, al voltant de 3.500 d’ells destil·leries artesanals, mentre que el 85% de les empreses són petites i mitjanes.