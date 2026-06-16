Empreses tecnològiques, operadors i associacions del sector coincideixen cada vegada més que Europa no podrà competir de veritat en intel·ligència artificial si no reforça la seva pròpia infraestructura digital, des de les xarxes i els centres de dades fins al cloud, l’edge i la ciberseguretat. La tesi guanya força en paral·lel al debat sobre sobirania tecnològica i a la necessitat de reduir dependències en capes crítiques de l’economia digital.
La Comissió Europea ja ha situat aquesta prioritat al centre de la seva estratègia. Brussel·les va llançar el 2025 la iniciativa InvestAI, amb l’objectiu de mobilitzar 200.000 milions d’euros en inversions en intel·ligència artificial, inclosos 20.000 milions per impulsar fins a cinc gigafàbriques europees, i aquest mes ha fet un pas més amb el seu paquet de sobirania tecnològica per reforçar xips, cloud, IA i programari obert.
En paral·lel, diverses companyies europees han començat a moure fitxa en aquesta mateixa direcció. Mistral AI defensa que Europa necessita infraestructura pròpia per desenvolupar IA en els seus propis termes, mentre Deutsche Telekom ha anunciat juntament amb NVIDIA un núvol industrial d’IA a Alemanya plantejada com a base per reforçar la competitivitat manufacturera i l’autonomia tecnològica europea. Per la seva banda, Connect Europe, la patronal del sector, també adverteix que les empreses demanen cada vegada més capacitat sobirana per a dades i serveis digitals, però que la fragmentació del mercat continua frenant l’escala inversora.
En aquesta mateixa línia, Telefónica defensa que la sobirania digital no es juga només en on s’allotgen les dades, sinó en tota la cadena tecnològica, incloses la connectivitat, el cloud, l’edge, l’operació local i la ciberseguretat. El grup també ha vinculat la competitivitat europea en IA a l’existència d’infraestructures pròpies i resilients, i participa en iniciatives per construir una base federada europea de cloud, IA i edge.
La conclusió que es va consolidant al sector és que la regulació, per si sola, no serà suficient per tancar la bretxa amb els Estats Units i la Xina. Per competir en intel·ligència artificial, Europa necessita també inversió, escala industrial i infraestructures digitals pròpies capaces de sostenir el desenvolupament i el desplegament d’aquesta tecnologia en sectors estratègics.