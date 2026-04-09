L’era del “ChatGPT per a professors” consolida la IA com a aliada del docent a Espanya

La intel·ligència artificial ja no és una tendència emergent en educació, sinó una realitat consolidada a les aules espanyoles. Lluny de percebre’s com una amenaça, les dades més recents mostren que el professorat està integrant aquestes eines com un aliat clau per a millorar la seva pràctica docent i evolucionar cap a models d’aprenentatge més personalitzats i eficaços. Segons la sisena edició de l’estudi ‘Educar en l’era de la Intel·ligència Artificial’ (Empantallados i Gad3), vuit de cada deu docents a Espanya ja utilitzen eines d’IA generativa, consolidant un nivell d’adopció sense precedents en el sistema educatiu.
Més de la meitat els empra diverses vegades per setmana, la qual cosa converteix la intel·ligència artificial a l’aula en una realitat quotidiana i no en una tendència emergent. De fet, sis de cada deu professors afirmen que la IA està molt o bastant present en la seva pràctica educativa, evidenciant un canvi estructural en la manera d’ensenyar a Espanya.
Aquest escenari coincideix amb l’impuls institucional liderat pel INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat), organisme del Ministeri d’Educació, que en 2025 va publicar la Guia sobre l’ús de la intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu’, el document de referència per a la integració ètica i efectiva de la IA en les etapes no universitàries. El Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), aprovat en 2022, ja contemplava la necessitat de formar al professorat en l’ús ètic de tecnologies emergents com la IA.
Quant a l’impacte pràctic, els docents utilitzen la IA principalment per a elaborar plans didàctics (53%), automatitzar tasques administratives (51%), simular situacions d’aprenentatge (50%) o preparar exàmens i activitats (49%). Aquesta redistribució del temps docent està accelerant l’evolució del rol del professor cap a funcions més estratègiques, centrades en l’acompanyament personalitzat de l’alumne, una línia que el INTEF impulsa activament a través de la seva formació permanent del professorat.
La dada més significativa de l’estudi apunta directament al futur: més del 80% del professorat creu que la IA pot millorar l’aprenentatge personalitzat. Una percepció que connecta amb l’objectiu central de la política educativa digital a Espanya: adaptar continguts, ritmes i metodologies a les necessitats individuals de cada estudiant, tal com recullen les orientacions del INTEF alineades amb els marcs de la Unesco i la Comissió Europea.
En aquest nou escenari en 2026, el repte no és si la intel·ligència artificial ha d’entrar en l’educació, sinó com fer-ho de manera efectiva, ètica i alineada amb els objectius pedagògics. El docent evoluciona així cap a un perfil més estratègic, capaç de combinar tecnologia, criteri i acompanyament humà.
Una veu influent del debat internacional l’aporta Fengchun Miao, cap de la Unitat de Tecnologia i IA en l’Educació de la Unesco i autor del ‘AI Competency Framework for Teachers (2024)’, el marc de referència mundial part de la premissa que el rol del docent és insubstituïble, i que la IA només complirà la seva promesa si es posa al servei d’empoderar al professorat.
Una afirmació que confronta directament el relat de la por: no és el docent qui està en risc de ser reemplaçat, sinó el sistema educatiu que no sàpiga dotar-li de les competències per a liderar la transició. Segons Miao, la IA ha transformat la relació tradicional entre professor i alumne en una dinàmica triangular docent-IA-estudiant, un reequilibri que exigeix repensar què se li demana al professor i, sobretot, què se li ha de garantir.
Ignite Copilot
En aquest context de transformació, solucions edTech com IGNITE Copilot emergeixen com a eines per a traslladar el potencial de la intel·ligència artificial al dia a dia del professorat. Amb més de 24.000 docents registrats i presència en més de 150 centres educatius a Espanya i Llatinoamèrica, IGNITE Copilot es posiciona com una plataforma d’intel·ligència artificial educativa dissenyada específicament per al docent hispanoparlant.
La plataforma indica que destaca especialment per la seva capacitat de cobertura del sistema educatiu. En el cas d’Espanya, integra de manera completa el currículum d’Infantil, Primària i Secundària, així com el de Formació Professional en els seus diferents nivells (Grau Bàsic, Mitjà i Superior) incorporant resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i mòduls professionals conforme al nou model competencial. A nivell internacional, IGNITE Copilot també s’ha adaptat als marcs educatius de països com Mèxic, Colòmbia, Xile o el Perú, permetent la seva aplicació directa en centres educatius de tota Iberoamèrica.
A més, l’eina incorpora principis de Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), facilitant l’atenció a la diversitat mitjançant propostes específiques per a alumnat amb necessitats educatives especials, altes capacitats o contextos lingüístics diversos. A això se suma la generació automàtica de rúbriques d’avaluació detallades, que permeten al docent avaluar de forma més precisa tant el procés com el resultat de l’aprenentatge.
Tot això es tradueix en una optimització tangible del temps docent. En tasques com la creació de materials didàctics, que actualment poden suposar fins a 16 hores setmanals, l’ús d’eines com IGNITE Copilot permet reduir aquest temps a una quina part, corresponent a una última validació en conjunt, l’estalvi estimat se situa entre sis i quinze hores setmanals. El temps que la IA li retorna al docent no és un benefici: és un deute. Un deute que el sistema porta anys acumulant. Cristóbal Cobo apunta a l’essencial: que el professor pugui dedicar-se, per fi, al que importa. Tota la resta ha estat soroll administratiu disfressat d’educació.
En aquest context, el mercat educatiu mostra signes clars de maduresa: l’adopció de la intel·ligència artificial per part del professorat és ja una realitat, i la demanda d’eines específiques que facilitin la seva aplicació pedagògica no deixa de créixer. Solucions com IGNITE Copilot demostren que la tecnologia ja està preparada per a transformar de manera tangible l’ensenyament, optimitzant el temps docent i millorant la qualitat de l’aprenentatge. No obstant això, el veritable punt d’inflexió dependrà d’una aposta estratègica per a impulsar la integració d’eines edTech en el sistema educatiu.