LEGENDS, The Home of Football, celebrarà el títol mundial d’Espanya amb una tarda d’entrada gratuïta el pròxim divendres, 24 de juliol. Des de les 17.00 hores i fins al tancament del museu, a les 20.30 hores, totes les persones que hi acudeixin vestides amb una samarreta de la selecció espanyola podran accedir-hi sense cap cost. El museu està situat al carrer Carrera de San Jerónimo de Madrid.
Segons ha informat LEGENDS, The Home of Football, la iniciativa permetrà participar-hi tant amb l’equipació actual com amb samarretes d’altres etapes de la selecció, amb l’objectiu de reunir aficionats de diferents generacions per celebrar el nou èxit del futbol espanyol.
Amb motiu d’aquesta jornada, el vestíbul de LEGENDS lluirà una decoració especial inspirada en La Roja. A més, el personal del museu oferirà un servei de maquillatge facial amb els colors de la selecció espanyola per als més petits.
La celebració permetrà també descobrir la sala dedicada a La Roja, un espai de LEGENDS dedicat exclusivament a la història de la selecció espanyola. L’espai reuneix peces originals de diferents èpoques i alguns dels objectes més representatius dels seus grans èxits esportius.
Entre aquests destaquen les samarretes que Andrés Iniesta i Iker Casillas van lluir a la final del Mundial de Sud-àfrica del 2010, un dels partits més importants de la història del futbol espanyol i que va permetre cosir la primera estrella a la samarreta de la selecció. Aquestes peces conviuen amb altres objectes que recorren la trajectòria de l’equip nacional i permeten reviure els seus principals moments històrics.
Amb aquesta iniciativa, LEGENDS obre les portes als aficionats per compartir una tarda de celebració i apropar a públics de totes les edats el patrimoni i la història de la selecció espanyola.
LA COPA, FETA AMB PECES LEGO
Per la seva banda, el Grup LEGO també se suma a la celebració del títol mundial d’Espanya amb una activació especial al museu que permetrà als visitants descobrir una reproducció de la Copa del Món construïda amb peces LEGO, de prop de dos metres d’alçada, convertint-se en un espai ideal per fer-s’hi fotografies amb el set LEGO® de la Copa del Món.
A més, a la quarta planta i fins a exhaurir existències, els assistents podran construir amb peces LEGO un petit record de la seva visita, escollint entre un trofeu de la Copa del Món o una samarreta, en una activitat adreçada a públics de totes les edats.