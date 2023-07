L’auge del luxe a nivell mundial: 5 hotels que marcaran el 2023

Singularitat, exclusivitat i localitzacions úniques són només algunes de les claus que estan marcant el sector del luxe en 2023.

Des de Maldives fins a Sardenya, Roma, Menorca o Bhutan, les obertures de luxe recorren tots els racons del món de la mà de grups internacionals i cadenes boutique.

Antanara Veli Maldives Resort

Amb la seva inauguració oficial al gener de 2023, Anantara Veli Maldives Resort va donar principi a un any molt prometedor per al turisme de luxe a nivell global. Després d’un llarg període de renovacions, el resort presenta 67 viles, dissenyades per Yuji Yamazaki, que combinen l’estil tropical tradicional amb tocs contemporanis i compten amb tota mena de comoditats per a gaudir d’una estada en l’arxipèlag asiàtic.

Entre les seves instal·lacions també destaquen el Balanç Wellness by Anantara, un spa en el qual gaudir, entre altres, de teràpies aiurvèdiques, meditació davant l’oceà o massatges; i una proposada culinària amb espais gastronòmics que inclouen des de menjar japonès a plats d’inspiració mediterrània.

Illa Brown Chaiana Resport

L’illa de Creta ha estat la localització triada per Brown Hotels per a la seva més recent inauguració: Illa Brown Chania. Aquest allotjament compta amb un total de 148 habitacions i suites, moltes d’elles amb piscines privades, un spa i centre de benestar, una zona d’activitats infantils i una variada oferta gastronòmica, entre molts altres serveis i instal·lacions.

Amb vista al Mediterrani, l’Illa Brown Chania se situa a tan sols 15 minuts de la ciutat de Chania, al nord-oest de l’illa.

Bulgari Hotel Roma

En ple centre de Roma, en la Piazza Augusto Imperatore, Bulgari ha inaugurat al juny de 2023 el Bulgari Hotel Roma, el seu segon allotjament a Itàlia. Amb 114 habitacions, aquest hotel representa una fita destacada per a la companyia, ja que suposa la seva arribada a la ciutat en la qual va néixer la marca de joieria. Entre les instal·lacions que ofereix als seus hostes destaquen una terrassa 360è amb vista a la ciutat, un spa o la primera xocolateria i pastisseria Bulgari Dolci d’Itàlia, entre altres

Després d’aquesta obertura a la “Ciutat Eterna”, Bulgari té previst continuar amb la seva expansió internacional amb noves inauguracions a Miami i Maldives en 2025, i a Los Angeles en 2026.

Hotel Són Vell

Justo a temps per a l’estiu ha obert també les seves portes Són Vell, el primer hotel de Vestige. Situat a Menorca, a tan sols 20 minutos de Ciutadella i amb fàcil accés al Camí de Cavalls, Són Vell compta amb 34 habitacions i suites distribuïdes entre una elegant casa pairal original del segle XVIII i diversos annexos. Tota la propietat ha seguit un acurat procés de restauració i recuperació, que ha fet possible mantenir la identitat pròpia dels edificis i del conjunt de la finca en la qual es troba l’hotel.

Després de la inauguració d’aquest hotel, que se suma al Palau de Figueres, una propietat amb format estigues privat, Vestige preveu continuar amb la seva expansió a nivell nacional en regions com Astúries, Extremadura o País Basc. El grup hoteler treballa ja en pròxims projectes amb la previsió d’incorporar a la col·lecció 25 propietats en els pròxims anys: 12 d’elles en format hotel i 13 en format estigues privat.

&Beyond Punakha River Lodge

L’última de les més esperades inauguracions de luxe d’enguany arribarà el mes vinent de setembre amb l’obertura de &Beyond Punakha River Lodge, a Bhutan.

&Beyond Punakha River Lodge és la primera propietat de &Beyond a Àsia i se situa a la vora del riu Mo Chu, a la vall de Punakha. Aquest allotjament s’inspira en la naturalesa que l’envolta, combinant l’estil tradicional butanés amb tocs moderns.