L’Aràbia Saudita ha acollit al setembre la primera edició de WTM Spotlight Riyadh, una nova trobada internacional dedicada a la indústria dels viatges i el turisme que va reunir al Riyadh Front Exhibition & Conference Center destinacions, autoritats turístiques, companyies hoteleres, aerolínies, empreses tecnològiques, inversors i professionals del sector.
Organitzada per RX i amb el Ministeri de Turisme de l’Aràbia Saudita com a soci estratègic, la trobada neix com a part de la família World Travel Market amb l’objectiu d’estrènyer les relacions entre el mercat saudita i la indústria turística internacional, generar noves oportunitats comercials i afavorir l’intercanvi de coneixement.
Durant tres jornades, el programa va abordar qüestions com el desenvolupament turístic vinculat a Visió 2030, l’evolució de la demanda internacional i dels viatgers saudites, la connectivitat, la innovació, la intel·ligència artificial, la mobilitat, el turisme cultural i religiós i la formació del talent necessari per acompanyar el creixement del sector.
L’Autoritat Saudita de Turisme hi va participar a través de la marca ‘Saudi, Welcome to Arabia’, mostrant una oferta que inclou patrimoni i cultura, costes i espais naturals, hospitalitat, entreteniment i turisme d’aventura. L’esdeveniment també va permetre celebrar trobades entre operadors locals i compradors internacionals i avançar en noves vies de col·laboració amb la indústria turística a escala global.
SECTOR EN EXPANSIÓ
La celebració de WTM Spotlight Riyadh coincideix amb una etapa de fort creixement del turisme a l’Aràbia Saudita. Segons un informe de Tourism Economics presentat durant la trobada, les arribades internacionals vinculades al turisme d’oci podrien augmentar un 93% entre el 2025 i el 2030, davant del 64% previst per a l’Orient Mitjà i el 30% a escala mundial. Entre el 2019 i el 2025, els viatges internacionals al país ja van augmentar un 67%.
El 2025, l’Aràbia Saudita va rebre 123 milions de turistes nacionals i internacionals, al voltant d’un 6% més que l’any anterior, amb una despesa turística conjunta rècord de 304.000 milions de rials saudites. D’aquests, 29,3 milions van ser visitants internacionals, la despesa dels quals va assolir els 176.600 milions de rials.
Aquest creixement s’emmarca en Visió 2030, que ha situat el turisme com un dels pilars de la diversificació econòmica del país. L’Aràbia Saudita aspira a assolir 150 milions de visites anuals nacionals i internacionals el 2030 i a elevar la contribució del sector fins al 10% del PIB, alhora que amplia la seva xarxa de destinacions, infraestructures, experiències i oportunitats professionals.
L’arribada de WTM Spotlight a Riad se suma així a les iniciatives destinades a augmentar la projecció internacional de les destinacions saudites i a transformar l’interès creixent per l’Aràbia Saudita en nous fluxos turístics, aliances empresarials i inversió.