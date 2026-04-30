L’Aràbia Saudita accelera la seva estratègia de connectivitat internacional amb focus en el mercat europeu

L’Aràbia Saudita continua reforçant la seva connectivitat aèria amb destinacions europees a través de les seves aerolínies nacionals. En aquest marc, Riyadh Air ha anunciat la incorporació de tres nous destins al seu mapa de rutes: Gidda, Madrid i Manchester, en un moviment que combina augmentar la connectivitat interna a l’Aràbia Saudita amb una major presència en mercats europeus clau.
La ruta a Gidda busca enfortir la connectivitat domèstica, mentre que Madrid i Manchester s’emmarquen en la prioritat estratègica d’ampliar enllaços amb grans ciutats europees. La companyia ha indicat que aquests serveis començaran “aviat”, sense concretar de moment dates d’inici, freqüències o horaris.
L’ampliació se suma a una primera ona de destins ja comunicats per l’aerolínia. Al febrer, Riyadh Air va anunciar un servei diari Riad–el Caire, presentat com un enllaç orientat a viatgers de negoci i turisme i a la mobilitat regional. A més, la companyia ja va designar Londres-Heathrow com a primer gran destí internacional i Dubái com segona ruta dins del seu desplegament inicial.
Riyadh Air es defineix com la nova aerolínia nacional de l’Aràbia Saudita per a connectar el món amb Riad a través de “viatges fluids”, tecnologia avançada i focus en sostenibilitat. La companyia contribueix a consolidar el paper de Riad com a capital en transformació i punt d’accés a l’oferta cultural i econòmica del país, amb una identitat estretament lligada al patrimoni cultural de la ciutat.
Riyadh Air proposa una experiència que combina innovació digital i experiència amb un enfocament centrat en el client per a elevar els estàndards del servei. Amb aquestes bases, l’aerolínia té com a objectiu aconseguir més de 100 destins per a 2030, una meta que la vinculada a la millora de connectivitat internacional de l’Aràbia Saudita.
La companyia aèria és propietat del Fons Sobirà Saudita (PIF) i la seva expansió s’alinea amb les prioritats de la Visió 2030 per a diversificar l’economia i reforçar el posicionament del país com hub global. En aquesta línia, també s’ha posat en marxa la divisió Riyadh Càrrec com a part de l’ambició de convertir Riad en un node logístic internacional.
L’anunci de Riyadh Air es produeix en un context de major activitat aèria entre l’Aràbia Saudita i Espanya. L’aerolínia Saudia ha anunciat un reforç de la seva operativa de cara a l’estiu de 2026, amb més freqüències des de Madrid, Barcelona i Màlaga.
D’aquesta manera, la connexió Madrid–Gidda passarà de quatre a sis freqüències setmanals a partir de l’1 d’agost. A Barcelona, la companyia mantindrà les quatre freqüències setmanals amb Gidda i afegirà una nova connexió amb Riad, amb tres vols setmanals des del 26 de juny; a més, Màlaga recuperarà aquest estiu vols directes a Riad amb caràcter estacional (juliol i agost) i tres freqüències setmanals.
En aquest mateix marc, Saudia destaca el seu programa d’escales amb parades de fins a 96 hores a Gidda o Riad i el reforç de connectivitat cap a destins d’Àsia i Àfrica des de la seva xarxa, com a part de l’oferta de connexions per a viatgers des d’Espanya.