El projecte de mobiliari CARE, impulsat per Fiatc Residències, la divisió de Fiatc especialitzada en la construcció i gestió de residències per a persones grans, ha estat distingit amb el Delta d’Or 2026, el màxim reconeixement dels Premis Delta organitzats per l’Associació de Disseny Industrial del FAD (ADI-FAD).
La col·lecció, fruit de l’experiència acumulada per Fiatc Residències durant més d’una dècada en la gestió de centres, ha estat dissenyada per Emiliana Design Studio i produïda per Vergés. Segons ha explicat Fiatc, el projecte neix amb l’objectiu de transformar els espais assistencials a través d’un mobiliari que combina funcionalitat, confort i disseny, contribuint a crear entorns més acollidors per a les persones grans.
El jurat ha reconegut la col·lecció per “anticipar les necessitats del futur mitjançant un disseny acollidor que integra una nova manera d’entendre la producció i l’envelliment”. També ha posat en valor la capacitat del projecte per incorporar un model de negoci innovador dins dels processos tradicionals de fabricació.
Actualment, aquest mobiliari forma part d’espais com Mirador de Gràcia, la primera residència amb certificació Passivhaus de Catalunya, i Masies de Mollet La Farinera, centre situat a Mollet del Vallès. Joaquim Rigau, director general de Fiatc Residències, ha destacat que aquesta línia de mobiliari és “el resultat d’un projecte de llarg recorregut” nascut de la voluntat de donar resposta a la manca de mobiliari assistencial que, sense renunciar a la funcionalitat, aporti una veritable sensació de calidesa i de llar.
La col·lecció CARE, dissenyada per Ana Mir i Emili Padrós, d’Emiliana Design Studio, dona especial importància a l’ergonomia, l’accessibilitat i la comoditat per a tot tipus d’usuaris. L’objectiu és facilitar la vida quotidiana de les persones amb mobilitat reduïda sense comprometre l’estètica ni el bon disseny, promovent espais més inclusius i adaptats.
La proposta integral del mobiliari ha estat guiada des dels seus inicis pel concepte de Miriam Castells Studio, estudi d’interiorisme responsable de definir una línia de disseny universal per a les residències de Fiatc.
Un dels centres que incorpora aquest mobiliari és Mirador de Gràcia, la primera residència certificada sota l’estàndard Passivhaus a Catalunya. Situat al costat del Parc de Collserola i amb vistes panoràmiques de Barcelona, el centre compta amb més de 6.692 metres quadrats construïts distribuïts en set plantes, amb espais pensats perquè els residents puguin identificar fàcilment els diferents ambients mitjançant punts de referència.
L’edifici disposa de tres unitats de convivència i ofereix un elevat nivell de confort gràcies a una temperatura estable durant tot l’any, una elevada qualitat de l’aire i una il·luminació natural òptima.
Masies de Mollet La Farinera, que també incorpora aquesta col·lecció, és la segona residència de Fiatc Residències a Mollet del Vallès. Amb 151 places residencials i 40 places de centre de dia, el centre disposa d’amplis espais interiors i exteriors destinats a la socialització i al desenvolupament d’activitats terapèutiques.
Els Premis Delta, organitzats per ADI-FAD des del 1961, reconeixen els millors projectes de disseny industrial i de producte desenvolupats a Espanya. En aquesta 43a edició s’hi han presentat més de 200 projectes, dels quals només 11 han rebut el Delta d’Or.
Tots els projectes premiats es poden visitar a l’exposició ‘Premis Delta 2026. Disseny industrial i cultura del disseny’, oberta al públic al Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre de 2026.