LaLiga va tancar el mercat amb més inversió i un creixement del 15% del LCPD

LaLiga ha presentat els Límits de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) dels clubs de LaLiga EA Sports i LaLiga Hypermotion després del tancament del mercat de fitxatges d’estiu, un període que va reflectir l’evolució de la capacitat d’inversió dels clubs dins del marc establert pel Control Econòmic i amb un creixement dels LCPD del 15%.
Els clubs de la competició van destinar 733 milions d’euros a noves incorporacions durant el mercat d’estiu de la temporada 2026/27, una xifra que va suposar 2% respecte al curs anterior. El període de fitxatges es va tancar amb 615 operacions entre altes i baixes i un volum de vendes de 728 milions d’euros, segons les dades presentades.
L’evolució de la inversió es va produir dins d’un escenari de creixement dels LCPD dels clubs de LaLiga, que van augmentar un 15% respecte a la temporada anterior fins als 3.109 milions d’euros només en LaLiga EA Sports, i van reflectir la capacitat de les entitats per a reforçar les seves plantilles dins dels límits establerts. El sistema va fixar l’import màxim que cada club podia destinar a la seva plantilla esportiva en funció de variables com els seus ingressos previstos, despeses no esportives, pèrdues acumulades i obligacions financeres.
El model de Control Econòmic, implantat per LaLiga des de fa més d’una dècada, va establir així un marc perquè les decisions esportives i econòmiques responguessin a la realitat financera de cada entitat. L’evolució dels últims mercats va confirmar un increment de la capacitat inversora dels clubs dins d’un escenari de planificació i sostenibilitat econòmica.
El president de LaLiga, Javier Tebes, va destacar que “els clubs estan còmodes amb el model actual de Control Econòmic perquè saben que el creixement sostenible passa per gastar en funció dels ingressos i no per obrir límits sense criteri. Si es permet invertir per sobre de la capacitat real de generació de recursos s’entra en una dinàmica inflacionista que acaba afectant a tots. LaLiga, al costat de la Bundesliga, és avui una referència de sostenibilitat a Europa, amb clubs competitius i amb major capacitat d’inversió, fins i tot aquesta temporada la massa salarial ha crescut un 15% respecte a l’any passat. El camí és continuar adaptant el control econòmic a les circumstàncies del mercat”.
La presència de futbolistes de referència internacional va tornar a situar a LaLiga entre les competicions amb major capacitat de concentració de talent del futbol mundial. Quatre jugadors de LaLiga van figurar entre els sis amb major valoració de mercat, segons Transfermarkt. Lamini Yamal, Pedri, Kylian Mbappé i Jude Bellingham van compartir aquesta classificació amb Erling Haaland i Michael Olise.
A més, set jugadors de LaLiga EA Sports van ser nominats a la Pilota d’Or 2026, la xifra més alta entre les principals lligues després de la Lligui 1. Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Vinícius, Pau Cubarsí, Lamini Yamal i Rodri van formar part de la llista de candidats al guardó.
LaLiga va subratllar que aquestes dades reflecteixen la seva posició com una de les competicions amb major concentració de talent internacional, amb clubs capaços de reforçar les seves plantilles dins del marc de sostenibilitat establert pel Control Econòmic de l’organització.