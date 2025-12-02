LALIGA encara el final de l’any amb indicadors en ascens i una fotografia d’estabilitat institucional i creixement sostingut. La competició ha consolidat un ecosistema esportiu i econòmic que avança en tres fronts clau: estadis amb elevats nivells d’ocupació, un nou cicle audiovisual a l’alça i la validació gairebé unànime dels clubs al projecte pressupostari de les pròximes temporades.
L’assistència als estadis continua sent un dels grans motors de l’èxit de LALIGA. Al novembre, més marcat pel retorn del FC Barcelona al renovat Spotify Camp Nou amb aforament limitat, la competició va aconseguir una ocupació mitjana del 84,4%, amb 864.105 espectadors en les jornades 12 a 14 segons dades de Palco23. Així, es registra un acumulat en el qual ja s’han superat els 4,3 milions d’assistents.
La trobada amb afluència més alta va ser el Reial Betis–Girona FC en l’Estadi Olímpic de la Cartoixa, amb 64.268 espectadors (92% d’aforament). També va destacar l’Atlètic de Madrid, que va signar la segona i tercera xifra més altes del mes gràcies als seus dols davant Real Oviedo i Llevant UD, amb 61.305 i 60.119 aficionats, respectivament.
En el top d’assistència també es van situar l’Athletic Club, amb 47.209 seguidors en San Mamés davant el Real Oviedo, i el València CF, que va superar els 45.000 assistents en les seves trobades davant Llevant UD i Reial Betis.
Nou cicle audiovisual
Al marge del terreny esportiu, LALIGA ha tancat una de les fites clau de l’any amb l’adjudicació dels drets audiovisuals residencials de 2027/2028 a 2031/2032 per un valor global que aconseguirà els 6.135 milions d’euros, un 9% més que en el cicle 2022–2027. Per segments, la residencial/llar aconsegueix 5.250 milions d’euros, un 6% més que el cicle previ. Telefónica i DAZN renovaran així l’emissió de cinc partits per jornada cadascun durant cinc temporades addicionals.
El segment HORECA experimenta un creixement del 30%, en passar de 500 a 650 milions d’euros; i LALIGA HYPERMOTION eleva el seu valor un 40%, de 125 a 175 milions. A més, els drets en obert, juntament amb els resums i clips de vídeo, sumen 60 milions d’euros, consolidant un mercat en plena expansió. En total, el conjunt del tendir audiovisual situa a LALIGA en una posició de fortalesa estructural i sostenibilitat a llarg termini.
A aquest context favorable se suma el resultat de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, celebrada ahir, en la qual es van aprovar els comptes consolidats de la temporada 2024/25 i el projecte pressupostari per a 2025/26.
El projecte d’ingressos i despeses va rebre un suport del 85,7%, amb 38,6 vots a favor, 4,2 abstencions i 2,2 vots en contra. Per part seva, el pressupost de despeses va collir un suport encara major: 88% de vots favorables (39,6 suports), també amb 2,2 abstencions i 2,2 vots en contra. Aquests percentatges reflecteixen una àmplia majoria i una clara alineació dels clubs amb el pla econòmic de LALIGA i amb la seva visió estratègica.