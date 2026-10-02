LALIGA impulsa una eina per a anticipar els reptes de sostenibilitat del futbol professional

LALIGA ha posat a la disposició dels clubs una nova eina d’autodiagnòstic i anàlisi que els permetrà conèixer el seu grau de desenvolupament en matèria de sostenibilitat, governança i gestió responsable, amb l’objectiu de facilitar la seva adaptació a un entorn cada vegada més exigent i enfortir la seva preparació davant els estàndards que marcaran el futur del futbol europeu.
Segons va informar LALIGA, la iniciativa forma part del seu compromís amb la millora contínua de la gestió dels clubs professionals i respon a la creixent rellevància que aspectes com la governança, la transparència, l’impacte social i la sostenibilitat tenen en la indústria de l’esport.
L’eina ofereix als clubs una visió estructurada de la seva situació actual, permetent-los identificar fortaleses, àrees de desenvolupament i riscos potencials. Així mateix, proporciona una referència pràctica sobre els principals àmbits d’actuació relacionats amb els criteris ambientals, socials i de governança (ESG), contribuint a la presa de decisions i a la planificació estratègica de les entitats.
Més enllà del compliment normatiu, la iniciativa pretén ajudar els clubs a convertir la sostenibilitat en un factor de competitivitat, reputació i generació de valor a llarg termini.
Governança i futur
“El futbol professional afronta un context en el qual la sostenibilitat i la bona governança ja no són elements accessoris, sinó factors clau per a garantir la solidesa i el creixement de les organitzacions”, explica David Baixauli Soria, director de Sostenibilitat de LALIGA. Afegeix que l’objectiu és “acompanyar als clubs en aquest procés, oferint-los eines que els permetin anticipar-se, millorar la seva gestió i continuar reforçant la seva posició de lideratge dins i fora del terreny de joc”.
La nova eina està dissenyada per a facilitar una aproximació pràctica i accessible a aquests àmbits de gestió, permetent que clubs amb diferents nivells de desenvolupament puguin avançar al seu propi ritme i comptar amb una referència comuna per a avaluar la seva evolució.
Amb aquesta iniciativa, LALIGA continua reforçant la seva aposta per impulsar models de gestió cada vegada més sòlids, transparents i sostenibles, contribuint a l’enfortiment del conjunt de l’ecosistema del futbol professional espanyol.