LALIGA HYPERMOTION afronta aquesta setmana la seva vuitena jornada amb una classificació marcada fins ara per la igualtat tant en la lluita per l’ascens com per evitar el descens. Però, més enllà de la competitivitat sobre el terreny de joc, aquesta temporada a la categoria de plata també destaquen les històries personals d’alguns dels seus protagonistes, el creixement d’una nova generació de futbolistes i entrenadors i el retorn de rivalitats històriques que formen part d’aquesta temporada 26/27.
La trajectòria d’Enric Gallego cap al futbol professional s’allunya dels recorreguts més habituals. Abans de poder dedicar-se completament a l’esport, va treballar com a camioner, obrer de la construcció i instal·lador d’aire condicionat mentre competia en categories inferiors. No va poder centrar-se exclusivament en el futbol fins als 27 anys i va debutar a la màxima categoria amb la SD Huesca als 32. Ara acaba de fer 40 anys i continua competint i marcant gols amb el CD Tenerife.
També és singular el retorn d’Álvaro Morata al futbol espanyol. Després d’una trajectòria que l’ha portat per clubs espanyols i europeus, el davanter s’ha incorporat aquesta temporada al CD Leganés. La seva arribada té una connexió particular amb el passat, ja que el 2001 va ser recullpilotes a Butarque durant un partit entre el conjunt pepinero i l’Atlètic de Madrid. Un quart de segle després ha tornat al mateix estadi com a jugador de l’equip pepinero.
Així mateix, destaquen històries de retorn com la de Kirian Rodríguez, capità de la UD Las Palmas, que va tornar a competir després de superar un limfoma de Hodgkin i una recaiguda posterior i acaba d’assolir els 200 partits amb el club; o la història de Juan Bernat, que va trobar a la SD Eibar l’oportunitat de tornar als terrenys de joc després de dues operacions de pubàlgia i diversos mesos entrenant en solitari. Una altra és la de Juanjo Nieto, que aquest estiu va tornar al CD Castellón 13 anys i prop de 5.000 dies després del seu últim partit amb la samarreta albinegra.
La categoria reuneix també aquesta temporada futbolistes joves que comencen a obrir-se pas en el futbol professional. Entre ells hi ha Quim Junyent, migcampista de 19 anys de la UD Almería format des dels nou anys a La Masia i que aquest estiu va capitanejar Espanya al Campionat d’Europa sub-19 de la UEFA, on va ser escollit millor jugador del torneig.
Al CD Castellón juga Matías Orozco, migcampista colombià de 18 anys cedit pel Brighton que ja havia debutat amb el primer equip del Deportivo Cali als 16 anys. Per la seva banda, el Celta Fortuna compta amb Vlad Silva, extrem de 17 anys que ja havia disputat partits a la segona categoria portuguesa amb el FC Paços de Ferreira abans d’incorporar-se al conjunt gallec.
Altres jugadors arriben a LALIGA HYPERMOTION després d’acumular experiència internacional. Yáser Asprilla, de 22 anys, ja ha competit a Colòmbia, Anglaterra, Turquia i Espanya i ha estat internacional absolut amb Colòmbia, mentre que el tunisià Ismaël Gharbi, també de 22 anys, es va formar a la pedrera del PSG i aquesta temporada juga al CD Leganés.
Les banquetes mostren una evolució similar. Un d’ells és Pablo Hernández, que després d’una carrera com a futbolista que el va portar pel Valencia CF, Swansea City o Leeds United va tornar al club on es va formar, el CD Castellón. Després de començar a treballar a la seva pedrera, va assumir el primer equip el setembre del 2025 i el va conduir fins al play-off d’ascens.
També ha fet el salt aquesta temporada Jokin Aranbarri, que afronta la seva primera campanya al capdavant d’un primer equip professional després de desenvolupar bona part de la seva carrera en el futbol base basc, inclosa la mateixa pedrera de la SD Eibar. Un altre perfil és el de Ferran Costa, que amb 31 anys és l’entrenador més jove de LALIGA HYPERMOTION i va arribar a la categoria després d’aconseguir l’ascens amb el CE Sabadell.
CLUBS HISTÒRICS I RIVALITATS
La identitat de LALIGA HYPERMOTION també està vinculada als clubs que la integren i a rivalitats que han acompanyat durant dècades el futbol espanyol. Aquesta temporada ha tornat, per exemple, el derbi asturià entre el Real Oviedo i el Real Sporting, un enfrontament que acumula més d’un centenar de partits oficials i que no es va disputar la temporada passada per la presència del conjunt ovetense a LALIGA EA SPORTS.
També tornarà el derbi canari entre la UD Las Palmas i el CD Tenerife, després de diverses temporades sense coincidir. A aquests s’hi afegeixen els enfrontaments entre els quatre representants andalusos de la competició (Córdoba CF, UD Almería, Cádiz CF i Granada CF).
Els mateixos projectes dels clubs ofereixen una altra perspectiva de la categoria. La SD Eibar n’és un exemple. El 2014, l’equip d’una ciutat de tot just 27.000 habitants va assolir per primera vegada l’elit i va acabar-hi romanent set temporades. Dotze anys després d’aquell ascens, i ja de nou a LALIGA HYPERMOTION, acaba d’inaugurar la Ciutat Esportiva d’Areitio, un complex d’11 hectàrees que reuneix els seus equips masculí, femení i de pedrera.
Totes aquestes històries es desenvolupen en una competició caracteritzada en els últims anys per les diferències reduïdes entre els seus equips i els canvis constants en la classificació. La temporada passada es van produir més de 60 remuntades i més de 90 gols en el temps afegit, mentre que 13 dels 22 clubs van ocupar en algun moment llocs de play-off d’ascens. El títol, les places de promoció i la permanència no es van resoldre fins a l’última jornada.
La igualtat es va prolongar fins a la fase definitiva per l’ascens. Les semifinals del play-off de la temporada 2025/26 van reunir 1.045.000 espectadors acumulats en els quatre partits, un 30% més que la temporada anterior i el millor registre per a aquesta fase dins de l’actual cicle audiovisual.
Aquest seguiment coincideix amb una ampliació de la distribució de LALIGA HYPERMOTION. La competició compta aquesta temporada amb la seva oferta audiovisual més àmplia fins ara i es pot seguir a través de més de 25 operadors.
JORNADA 8 EN OBERT
En aquest context, LALIGA ha desenvolupat el concepte ‘Abierto por fútbol’, coincidint amb l’aturada internacional i la continuïtat de LALIGA HYPERMOTION durant aquestes setmanes. Entre el 2 i el 5 d’octubre, tots els partits de la jornada 8 es podran seguir en obert a través de Movistar Plus+, DAZN, Orange TV i Amazon Prime Video Channels, d’acord amb les condicions establertes per cada operador. A la resta de plataformes, els partits estaran disponibles dins de la seva oferta habitual.
La iniciativa s’integra en una estratègia de major disponibilitat audiovisual de la competició. A Movistar Plus+, Orange, DAZN i Amazon Prime Video Channels s’hi sumen operadors com Vodafone, DIGI, MasMedia, Adamo, 7PLAY, Jazztel, MásMóvil, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Simple, R, Embou, Netllar, Hits, Populoos, Oceans, PTV Telecom i Cableworld, entre d’altres.
La jornada 8 permetrà així ampliar l’accés a una competició en què la igualtat esportiva es combina aquesta temporada amb històries de retorn, joves talents, nous entrenadors i rivalitats històriques que es tornen a trobar a la segona categoria del futbol espanyol.