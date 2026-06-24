LALIGA bat el seu rècord d’assistència en plena transformació dels seus estadis

LALIGA va tancar la temporada 2025/26 amb el major registre de públic de la seva història. En total, 17.535.164 espectadors van assistir a les trobades de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION, un 0,8% més que en la campanya anterior.
L’evolució també es va traslladar a la mitjana d’assistència. Cada partit va reunir 20.776 aficionats de mitjana, la xifra més alta aconseguida fins ara i un 0,5% superior a la registrada durant la temporada 2024/25.
El nou màxim es va aconseguir en un curs marcat per les obres i els canvis temporals en diversos recintes. Clubs com l’FC Barcelona, el Getafe CF, el Celta, el Reial Saragossa o el CD Mirandés van disputar part de la temporada amb aforaments reduïts o en estadis provisionals a conseqüència dels seus respectius projectes de remodelació.
La configuració de LALIGA HYPERMOTION també va condicionar la capacitat global disponible, amb la participació d’un equip filial i de dos clubs ascendits des de Primera Federació els estadis de la qual figuren entre els més petits de la categoria. Així i tot, l’afluència de públic va permetre superar els registres anteriors i mantenir la tendència de creixement de les últimes temporades.
La millora de les dades d’assistència es produeix en paral·lel al procés de renovació que estan escometent nombrosos clubs. Una part rellevant d’aquestes actuacions s’integra en LALIGA Impuls, el projecte posat en marxa en 2021 per a accelerar la modernització del futbol professional espanyol mitjançant una inversió pròxima als 2.000 milions d’euros, destinada principalment a iniciatives estratègiques de llarg termini com la construcció, ampliació i remodelació d’estadis, ciutats esportives i altres infraestructures.
Les reformes inclouen avanços en accessibilitat, sostenibilitat, seguretat, digitalització i connectivitat, juntament amb la incorporació de nous serveis d’hostaleria i restauració, àrees comercials i espais de hospitality. L’objectiu és oferir una experiència més completa a l’aficionat i convertir els estadis en recintes moderns i versàtils, amb capacitat per a acollir activitat més enllà dels dies de partit.
El desenvolupament de les inversions de LALIGA Impuls ha rebut a més un nou suport judicial aquesta setmana. L’Audiència Provincial de Madrid ha desestimat íntegrament el recurs presentat per l’Athletic Club i el Reial Madrid contra la sentència que ja havia validat els acords aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de LALIGA al desembre de 2021.
La resolució confirma la legalitat de l’operació, descarta que suposi una cessió dels drets audiovisuals a CVC i determina que els clubs no adherits mantenen la seva neutralitat econòmica. La fallada reforça la seguretat jurídica d’un projecte orientat a finançar inversions de llarg termini, modernitzar les estructures dels clubs i millorar la competitivitat del futbol professional espanyol.