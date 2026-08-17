El municipi càntabre d’Ampuero ha acollit durant el cap de setmana la primera gran acció territorial de LALIGA Bares de la temporada 2026/27 amb motiu del retorn del Real Racing Club a LALIGA EA SPORTS i del seu primer partit com a local a Primera Divisió, que es va saldar amb un empat a dos contra el Villarreal CF a El Sardinero.
La iniciativa va reunir veïns, hostalers i figures vinculades al club per posar en valor el paper dels bars com a espais on es comparteix l’experiència de cada jornada.
Un dels principals moments va tenir lloc divendres amb la visita d’Íñigo Sainz-Maza, capità del Real Racing Club, a Ampuero, la seva localitat natal. El futbolista va recórrer La Trastienda, Café Bar del Río, Pub Pino Verde i La Ribera, on va compartir temps amb hostalers, veïns i seguidors de l’equip davant l’inici d’una temporada especialment significativa per al racinguisme. A més, va col·locar la placa que distingeix els bars com a Establiments Oficials de LALIGA Bares.
Sota el lema «La jornada comença als bars», LALIGA va posar el focus en la importància de l’hostaleria com a punt de trobada i en la seva capacitat per generar activitat al voltant dels partits. A través d’aquesta iniciativa, els locals participants van apropar la competició als seus clients mitjançant experiències, dinàmiques i sortejos exclusius, reforçant el seu paper com a segona graderia del futbol.
La programació va continuar durant tot el cap de setmana amb diferents experiències als establiments adherits. Els aficionats van poder gaudir de l’inici de la competició a través d’activitats participatives i sortejos exclusius, generant nous moments de trobada i contribuint a dinamitzar l’hostaleria local al voltant de la competició.
Aquest diumenge, coincidint amb el partit entre el Real Racing Club i el Villarreal CF, Ampuero va acollir l’acte central de LALIGA Bares, que va comptar amb la participació de Pedro Munitis, una de les figures més reconegudes de la història recent del club i del futbol càntabre, juntament amb representants institucionals, hostalers i seguidors.
Posteriorment, Munitis va compartir la jornada amb els aficionats i va seguir amb ells el primer partit del Racing com a local a Primera Divisió des d’un dels establiments que emet LALIGA a Ampuero.
Aquesta acció obre la programació territorial de LALIGA Bares per a la temporada 2026/27, amb Ampuero com a primera parada d’un recorregut que es replicarà al llarg del curs en diferents municipis, reforçant el vincle entre la competició, l’hostaleria i els bars com a espais de trobada per als aficionats.