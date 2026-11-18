El Tribunal Suprem ha inadmesa, per manca d’interès cassacional, el recurs de cassació interposat per LALIGA contra la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid que va confirmar l’anul·lació de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària del 12 d’agost de 2021, en què es va aprovar el Term Sheet del Projecte CVC. Una decisió que, segons va aclarir LALIGA, «no afecta el Projecte LALIGA Impulso».
Segons va explicar LALIGA en un comunicat, la resolució del Suprem «no afecta la validesa ni la vigència del Projecte LALIGA Impulso amb CVC, aprovat posteriorment per l’Assemblea General del 10 de desembre de 2021».
«Les qüestions de fons d’aquest projecte s’han abordat en un procediment judicial independent, en què l’Audiència Provincial de Madrid va desestimar les pretensions dels dos clubs demandants, Real Madrid CF i Athletic Club, i va confirmar la validesa dels acords adoptats», va exposar.
En aquest comunicat, LALIGA exposa que la inadmissió, per manca d’interès cassacional, del recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid que va confirmar l’anul·lació de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària del 12 d’agost de 2021 «es limita a qüestions formals molt concretes».
«La sentència de l’Audiència Provincial recorreguda per LALIGA se centrava exclusivament en aspectes formals de l’Assemblea de l’agost del 2021», exposa. En concret, el comunicat de LALIGA detalla que el seu recurs afectava la convocatòria —«l’Audiència Provincial va considerar que l’Assemblea es va convocar correctament i que els defectes al·legats pels demandants, Real Madrid CF i Athletic Club, no eren suficients per invalidar l’acord»— i el dret d’informació, sobre el qual «també va concloure que la informació posada a disposició pels membres de LALIGA era completa i suficient».
Malgrat això, l’Audiència Provincial va desestimar el recurs de LALIGA per un únic motiu, van argumentar: «Va considerar que la incorporació d’un aclariment sobre la no-afectació de l’operació als clubs i SAD no adherits suposava una modificació substancial de l’ordre del dia que els assistents no van poder estudiar prèviament, vulnerant així el seu dret d’informació».
Segons assenyala el comunicat, el Tribunal Suprem «no s’ha pronunciat sobre el fons de l’assumpte». «Contràriament al que s’ha assenyalat en algunes informacions, el Tribunal Suprem no ha dictat una sentència que confirmi o ratifiqui els raonaments de l’Audiència Provincial. La seva providència es limita a inadmetre el recurs de cassació perquè no considera prou acreditat l’interès cassacional exigit, sense entrar a examinar les qüestions de fons plantejades per LALIGA».
I aclareix: «La sentència ha estat objecte de cassació per part del Real Madrid, i està pendent que el Suprem admeti el recurs esmentat».
«LALIGA respecta les resolucions judicials i continuarà defensant, per les vies legals corresponents, l’actuació dels seus òrgans de govern i els acords avalats per la majoria dels seus clubs. El Projecte LALIGA Impulso continua plenament vigent i desenvolupant-se amb normalitat, contribuint a la modernització i el creixement del futbol professional espanyol», conclou el comunicat.