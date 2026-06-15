AP institute ha celebrat una trobada institucional amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a l’Ajuntament de Madrid, en el marc de les activitats acadèmiques del Màster en Afers Públics i Govern.
La recepció per part de l’alcalde de Madrid reforça el posicionament d’AP institute com a institució de referència en la formació de professionals capaços d’entendre i operar en els espais on es prenen les decisions públiques. La trobada va permetre abordar, des d’una perspectiva pràctica i institucional, alguns dels principals reptes de la governança urbana, la cooperació entre administracions i la relació entre el sector públic, les empreses i la societat civil.
El col·loqui amb l’alcalde s’inscriu en l’aposta d’AP institute per una formació connectada amb la realitat institucional, reguladora i empresarial, apropant la seva comunitat acadèmica a responsables públics, representants del sector privat, associacions i actors clau de l’ecosistema dels afers públics.
Durant la trobada es van tractar qüestions com la governança urbana en contextos d’alta polarització política, la coordinació entre ajuntaments, comunitats autònomes i el Govern central, el paper de les grans ciutats en l’agenda política nacional i internacional i la capacitat d’incidència dels governs municipals en un entorn marcat per la complexitat reguladora i la interdependència institucional.
També es van abordar aspectes vinculats als processos de presa de decisions estratègiques en grans administracions públiques, la relació entre institucions, empreses i sectors regulats, el paper dels afers públics en la interlocució institucional i els reptes de legitimitat associats a la col·laboració publicoprivada.
Per a Esteban González Guitart, director d’AP institute, “la recepció per part de l’alcalde de Madrid constitueix un reconeixement al paper que estan cridats a exercir els afers públics en la millora de la qualitat democràtica, la interlocució institucional i la presa de decisions públiques”.
“Volem agrair a l’alcalde i al seu equip l’acollida oferta a AP institute. Poder mantenir un diàleg directe amb el màxim responsable polític d’una ciutat com Madrid permet comprendre la dimensió estratègica de la gestió pública municipal i el paper creixent de les grans ciutats en l’agenda política, econòmica i social”, ha assenyalat González Guitart.
Penélope Longart, estudiant de l’Executive Màster en Afers Públics d’AP institute, ha destacat que “poder conèixer i dialogar amb responsables públics de primer nivell és una oportunitat molt valuosa per entendre millor com es prenen les decisions públiques i complementar la nostra formació acadèmica”.
La visita a l’Ajuntament de Madrid forma part de la programació institucional d’AP institute i del seu compromís amb una formació aplicada, orientada a connectar l’aprenentatge acadèmic amb la pràctica professional dels afers públics, la governança i la col·laboració publicoprivada.
A través del Màster en Afers Públics i Govern, AP institute indica que busca formar professionals capaços d’interpretar el context polític, regulador i institucional, entendre els processos de decisió pública i contribuir a una interlocució més rigorosa, transparent i eficaç entre el sector públic, el sector privat i la societat civil.