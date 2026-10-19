La Universitat Alfons X el Savi és la segona universitat privada amb millor rendiment global i la primera en compromís social entre les privades, en una classificació que avalua 84 universitats espanyoles a través de 18 indicadors socials i mediambientals.
La Universitat Alfons X el Savi (UAX) consolida el seu compromís amb la sostenibilitat en situar-se entre les millors universitats d’Espanya en la segona edició del Rànquing CYD d’Universitats Sostenibles 2026, elaborat per la Fundació CYD. La institució és la segona universitat privada amb millor rendiment global i la primera en compromís social entre les privades. La classificació analitza com les universitats espanyoles integren les dimensions social i mediambiental en la seva activitat acadèmica i institucional.
En aquesta edició, el rànquing ha avaluat 84 universitats espanyoles a través de 18 indicadors: nou relacionats amb el compromís social i nou més vinculats al compromís mediambiental. Així, la UAX ha estat reconeguda pel seu rendiment en àmbits com la igualtat, el lideratge femení, la promoció de la salut i la integració de la sostenibilitat en la formació, i reafirma un model educatiu compromès amb la generació d’un impacte positiu en les persones, la societat i l’entorn.
En la dimensió social, la UAX destaca en els indicadors relacionats amb la proporció de dones entre el personal acadèmic i la presència femenina en llocs de lideratge. Segons les dades recollides per la Fundació CYD en l’informe, les dones ocupen, de mitjana, el 44,58% dels llocs de lideratge universitari i representen el 46,26% del personal docent i investigador, unes xifres que s’aproximen a la paritat en tots dos àmbits. Així, els resultats de la UAX posen de manifest la importància de continuar impulsant entorns universitaris que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament del talent femení i el benestar de tota la comunitat educativa.
La promoció de la salut és un altre dels àmbits destacats, especialment per l’activitat institucional destinada a sensibilitzar i formar els estudiants en aquesta matèria. N’és una mostra les nombroses activitats organitzades al llarg de l’any, com la I Fira de Salut Sexual, impulsada per estudiants del grau d’Infermeria, que va contribuir a crear un espai obert, rigorós i necessari per abordar la salut des d’una perspectiva integral. Aquest tipus d’iniciatives s’emmarquen en el compromís de la universitat amb el benestar de la seva comunitat i amb el desenvolupament d’un entorn educatiu inclusiu.
«El nostre compromís amb la sostenibilitat parteix d’una visió integral de l’educació superior, en què la igualtat d’oportunitats, el benestar de les persones i la responsabilitat envers l’entorn formen part d’un mateix propòsit. Volem que els nostres estudiants es formin no només per respondre als reptes professionals, sinó també per contribuir positivament a la societat», va destacar Cristina Peláez, vicerectora de Qualitat i Estudiants de la UAX i membre del Comitè Executiu del Grup UAX.
En l’àmbit mediambiental, la UAX destaca especialment per la incorporació de continguts específics sobre sostenibilitat en les seves titulacions, un àmbit en què les universitats analitzades hi dediquen, de mitjana, el 22% de la seva oferta formativa. Per la seva banda, la UAX incorpora formació alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), continguts teòrics i pràctics sobre salut sostenible en totes les seves titulacions sanitàries i prepara futurs professionals de la salut amb l’enfocament One Health, que integra la salut humana, animal i ambiental. Una mostra del seu compromís és l’adhesió a ENCHE, la xarxa europea d’educació en clima i salut avalada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), així com l’orientació del seu Hospital Virtual de Simulació cap al concepte d’«hospital verd», amb activitats que promouen l’eficiència energètica, la gestió correcta dels residus sanitaris i la consciència ambiental en la pràctica clínica.
Aquest reconeixement en el rànquing CYD arriba en un moment en què les universitats assumeixen un paper cada vegada més rellevant com a agents de canvi social i ambiental. En aquest àmbit, la UAX compta amb una llarga trajectòria, impulsada també des de la Fundació Universitat Alfons X el Savi (FUAX), que aquest curs celebra el seu vintè aniversari.
La fundació ho fa amb iniciatives com el Hackathon d’Emprenedoria Solidària i a través de la seva Oficina de Voluntariat i Cooperació al Desenvolupament, un organisme que connecta estudiants, professors i empleats amb projectes de voluntariat, cooperació internacional i col·laboració amb organitzacions socials. D’aquesta manera, trasllada els coneixements i les capacitats de la comunitat universitària a iniciatives amb impacte mitjançant la metodologia UAXmaker i en estreta col·laboració amb entitats com la Creu Roja Espanyola, el Banc d’Aliments de Madrid i la Fundació ACOES Hondures