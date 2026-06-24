La presentació de ‘Vicis i virtuts del lideratge’ reuneix a Madrid figures de la política i l’empresa

Havas Village Madrid ha acollit la presentació de l’últim llibre de David Álvaro, director general adjunt d’H/Advisors, professor universitari i un dels especialistes més reconeguts en comunicació política i assumptes públics a Espanya. L’acte va congregar a un nodrit i destacat públic format per rostres molt rellevants del món de la política i de l’àmbit empresarial, la qual cosa va subratllar la repercussió i interès que desperta la nova obra de l’autor.
Sota el títol ‘Vicis i virtuts del lideratge’ (2026), l’obra reflexiona sobre les fortaleses i febleses que defineixen l’exercici del lideratge en la política, les institucions i les organitzacions. Es tracta de la quarta obra de l’autor, que compta en la seva bibliografia amb ‘El mètode Podemos: màrqueting marxista per a partits no marxistes’ (2015), ‘Catalunya: la construcció d’un relat’ (2019) i ‘El lobby en positiu’ (2021).
En l’acte van acompanyar a l’autor José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, i Fernando Garea, periodista de ‘L’Espanyol’ i expresident de l’Agència EFE. La seva presència posa de manifest l’abast transversal del llibre, que interpel·la tant a professionals de la comunicació i la política com al món empresarial i institucional.
La presentació de Madrid arriba després dels actes celebrats prèviament a Canàries i Aragó, consolidant així una gira de presentacions que ha recorregut algunes de les principals ciutats del país i que continuarà per Catalunya, Extremadura o Múrcia. El pròxim esdeveniment està previst per al 30 de juny a les illes Balears, on l’autor estarà acompanyat per Marga Prohens, presidenta del Govern dels Illes Balears, en el que promet ser un nou acte de referència dins de la gira de presentacions.
David Álvaro és director general adjunt d’H/Advisors, signatura global de comunicació estratègica i assumptes públics. Professor universitari i expert en comunicació política, ha participat com a assessor en nombroses campanyes electorals tant a Espanya com a l’estranger. És així mateix membre de la Junta Directiva de APRI (Associació de Professionals de Relacions Institucionals) i de DIRCOM.