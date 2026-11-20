El 71% dels consumidors a Espanya tenen previst comprar durant el Black Friday 2026, davant del 62% que ho va fer el 2025, segons l’estudi ‘Black Friday 2026: hàbits de compra, estalvi i confiança en línia’, elaborat per Ipsos per a Amazon.
La companyia va assenyalar que el Black Friday es consolida com una oportunitat per estalviar a través de la planificació i la comparació de preus per treure el màxim partit de les ofertes. De fet, més de la meitat dels enquestats (58%) té previst avançar les compres de Nadal per aprofitar els descomptes del Black Friday.
Però l’estalvi no és l’únic factor que influeix en les seves decisions de compra, ja que la confiança en les botigues en línia també hi té un paper fonamental a l’hora de comprar, tal com assegura el 40% dels enquestats.
«La confiança dels clients és una prioritat per a Amazon. Per això, invertim contínuament en tecnologia avançada i en sistemes d’intel·ligència artificial que analitzen textos, imatges i patrons a la botiga i a la cadena de subministrament, i comptem amb equips especialitzats que treballen cada dia per oferir una experiència de compra segura i fiable a la botiga d’Amazon», va afirmar Michele de Maglie, responsable de Relacions Externes en Protecció al Client.
«Especialment durant esdeveniments d’ofertes com la Setmana del Black Friday d’Amazon, que se celebra del 19 al 30 de novembre, volem que els nostres clients sàpiguen que poden trobar ofertes en productes de totes les categories que necessiten, amb la tranquil·litat de comprar en un entorn segur i fiable», va afegir.
D’acord amb l’estudi, nou de cada deu consumidors a Espanya s’informen i comparen els preus dels productes que els interessa comprar durant el Black Friday, fet que demostra el paper fonamental que té la planificació a l’hora de comprar en períodes d’ofertes com aquest.
Entre les principals raons per comprar durant el Black Friday destaquen trobar descomptes, ofertes atractives i promocions exclusives (46%), així com estalviar en productes que ja tenien previst adquirir (45%). A més, el Black Friday es presenta com una oportunitat per avançar les compres nadalenques, especialment entre els més joves. De fet, set de cada deu consumidors d’entre 18 i 25 anys tenen previst avançar les compres de Nadal per aprofitar els descomptes.
DESPESA
Pel que fa a la despesa prevista per a aquest Black Friday, la meitat dels consumidors (49%) espera gastar el mateix (33%) o més (16%) que l’any passat, amb una despesa mitjana estimada de 210 euros. Tot i que el 24% dels consumidors reconeix que no assigna prèviament un pressupost, entre els qui sí que ho fan, el rang més habitual és d’entre 100 i 200 euros (22%), seguit del d’entre 50 i 100 euros (17%), el d’entre 200 i 300 euros (17%) i un 15% que preveu gastar més de 300 euros.
Pel que fa a les preferències de compra durant el Black Friday dels consumidors a Espanya, la tecnologia i l’electrònica (42%) encapçalen la llista, seguides de la roba, el calçat i els complements (39%), i els regals de Nadal (35%). Aquestes categories coincideixen en gran mesura amb aquelles en què els consumidors comparen habitualment els preus abans de comprar, entre les quals destaquen la roba, el calçat i els accessoris (45%), la tecnologia i l’electrònica (45%) i els productes d’alimentació i rebost (43%).
La Setmana del Black Friday d’Amazon comença avui i s’allargarà fins al 30 de novembre, període durant el qual els clients podran trobar més d’un milió d’ofertes en totes les categories, incloent-hi la llar i la cuina, la bellesa i la cura personal, la tecnologia i l’electrònica, la moda i les joguines, entre d’altres. La companyia va destacar que durant la Setmana del Black Friday els clients podran estalviar molt en productes de marques com Cecotec, Xiaomi, Dodot, Google, ghd i LEGO, entre d’altres, així com en productes de petites i mitjanes empreses.
SEGURETAT
Els consumidors a Espanya mostren un nivell elevat d’atenció a la seguretat de les seves compres en línia; de fet, set de cada deu se senten preparats per identificar i evitar possibles estafes. «Tot i així, ningú no està fora de perill de les estafes, i ningú no s’hauria de sentir avergonyit per haver estat objectiu dels estafadors», va recordar Michele de Maglie.
Entre les principals mesures de precaució que adopten els consumidors per protegir-se davant de possibles estafes hi ha comprovar que el mètode de pagament sigui segur (31%), que l’oferta i el descompte siguin reals (27%), verificar que estan comprant al lloc web o a l’aplicació oficial (26%) d’una botiga en línia, o evitar fer clic en enllaços d’ofertes que reben per correu electrònic o a les xarxes socials (22%).
Segons l’estudi, els SMS o missatges de text (47%) i els correus electrònics fraudulents o de pesca de credencials (phishing) (46%) són els principals canals a través dels quals els clients reben comunicacions sospitoses, seguits de les trucades telefòniques (31%), els missatges per WhatsApp o altres aplicacions de missatgeria (22%), els llocs web falsos que imiten botigues reals (19%) i els anuncis o les publicacions a les xarxes socials (13%).
D’acord amb l’estudi, hi ha elements clau que contribueixen a generar confiança en els consumidors a l’hora de comprar. Que es tracti d’una botiga o d’un lloc web conegut encapçala la llista (40%), seguit del fet que disposi de sistemes de pagament segurs (33%) i que ofereixi la possibilitat de retornar els productes (28%). També es valora que tingui una política clara de canvis i devolucions (23%), que permeti fer un seguiment de l’enviament (19%) i que adopti mesures contra els fraus i les estafes (18%).
Tanmateix, aquests aspectes varien segons l’edat. Mentre que els consumidors de 46 a 64 anys són els qui més valoren que es tracti d’una botiga coneguda (45%) i que disposi de sistemes de pagament segurs (37%), els més joves, d’entre 18 i 25 anys, donen més importància al seguiment dels enviaments (25%), les opinions verificades d’altres compradors (24%) i la verificació dels venedors (21%).
Tenint en compte tots aquests factors, un dels principals objectius d’Amazon és oferir als seus clients una experiència de compra segura i fiable, perquè puguin comprar amb total tranquil·litat i confiança.
Amazon va recomanar utilitzar sempre la seva aplicació o el seu lloc web oficial per buscar ofertes, comprar, revisar les comandes o contactar amb el Servei d’Atenció al Client, disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Amazon mai no demanarà als seus clients dades de pagament per telèfon, ni que comprin targetes regal per adquirir un producte o servei, ni que instal·lin cap programa per contactar amb la companyia. Disposa d’una pàgina per informar de possibles estafes. A més, Amazon protegeix tots els productes adquirits a la seva botiga amb la Garantia A-Z, perquè els clients puguin comprar amb total confiança.
Segons l’estudi, un terç (34%) dels consumidors considera que disposar d’eines tecnològiques que ajudin a detectar possibles fraus abans de comprar els permetria sentir-se més segurs. D’altra banda, entre les mesures que els consumidors consideren més importants que han d’adoptar les botigues en línia destaquen oferir garanties i sistemes de protecció al comprador (41%), verificar la identitat dels venedors abans de permetre’ls vendre (35%) i actuar ràpidament davant d’activitats fraudulentes (32%).
També valoren que es comprovi la qualitat i l’autenticitat dels productes (32%), que s’informi sobre com identificar possibles estafes (26%) i que hi hagi equips especialitzats per analitzar i revisar possibles amenaces (25%).
Per anticipar-se a possibles fraus i protegir l’experiència de compra, Amazon va explicar que combina, de manera proactiva, intel·ligència artificial, tecnologies avançades i la feina d’equips especialitzats. Entre altres mesures, la companyia verifica la identitat dels venedors abans que facin la primera venda i compta amb eines per comprovar l’autenticitat dels productes i tecnologies per detectar i bloquejar ressenyes falses.
El 2025, Amazon va identificar, confiscar i retirar més de 15 milions de productes falsificats a tot el món i va bloquejar centenars de milions de ressenyes sospitoses de ser falses. Utilitza intel·ligència artificial per analitzar desenes de milers d’URL sospitoses cada setmana i, gràcies a SENTRIX, una tecnologia pròpia basada en IA, reforça la seva capacitat per identificar i eliminar llocs web maliciosos de phishing amb encara més rapidesa. Gràcies a això, Amazon pot donar de baixa els llocs web de phishing denunciats en tan sols unes hores i els números de telèfon fraudulents el mateix dia.
Amazon aconsella confiar només en els seus canals de comunicació oficials, anar amb compte amb les falses urgències, no pagar ni facilitar informació personal per telèfon, verificar sempre els enllaços i revisar els remitents davant d’un correu electrònic sospitós.