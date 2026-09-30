Les pimes espanyoles evolucionen cap a models d’aprovisionament més híbrids, selectius i pròxims, en un context marcat per la incertesa geopolítica i una pressió més gran sobre els costos, segons reflecteix la segona edició del ‘2B Recipient Barometer de Geopost’, grup al qual pertany SEUR, que analitza com estan canviant les necessitats de les petites i mitjanes empreses i el paper que té la logística en la seva activitat.
Respecte de la primera edició de l’estudi, elaborada el 2024, les empreses combinen ara un nombre més gran de canals a l’hora de buscar i seleccionar proveïdors. Internet i les eines d’intel·ligència artificial guanyen espai, tot i que a Espanya les relacions i els canals tradicionals continuen tenint un pes especialment elevat.
Alhora, la inestabilitat internacional està modificant les estratègies d’aprovisionament i afavorint cadenes de subministrament més pròximes. Aquesta tendència conviu amb una sensibilitat creixent al preu, fet que obliga les empreses a buscar un equilibri entre eficiència de costos i resiliència.
Una de les principals evolucions respecte del 2024 és l’avenç de l’aprovisionament de proximitat. Actualment, l’aprovisionament a Espanya s’ha tornat significativament més local (80%), cosa que suposa 12 punts percentuals més que en l’edició anterior de l’informe.
Aquesta cerca de proximitat no implica, però, renunciar al mercat internacional. Un altre 80% de les empreses espanyoles s’abasteix també dins de la Unió Europea, per sobre del 72% de mitjana europea, amb Itàlia, Alemanya i França com a principals mercats. Fora d’Europa, l’aprovisionament continua creixent, tot i que encara és més limitat i es concentra principalment a la Xina i als Estats Units.
Les dades mostren així un model cada vegada més híbrid, en què les empreses combinen proveïdors nacionals i internacionals per reduir riscos.
ENTREGA I NEGOCI
Aquesta transformació de les cadenes de subministrament també augmenta la importància de la logística a l’hora de seleccionar proveïdors. Els problemes relacionats amb les entregues se situen entre els principals senyals d’alerta per a les empreses, juntament amb factors com la reputació i el preu, i adquireixen fins i tot més rellevància que la mateixa qualitat del producte. Per això, el 23% de les pimes considera l’empresa de repartiment com un criteri de selecció clau.
Una entrega fallida té conseqüències per a totes les pimes espanyoles enquestades. Els retards operatius (50%), les ruptures d’estoc (48%) o l’incompliment dels terminis (47%) poden afectar directament la seva activitat. En conseqüència, el 65% de les pimes espanyoles voldrien poder triar transportista (davant del 56% de mitjana europea), fet que reflecteix un desig de control sobre l’última milla.
La seguretat i la capacitat de resposta continuen marcant les expectatives de les pimes espanyoles en matèria d’entrega. La manipulació segura dels paquets és un requisit essencial per al 77% de les empreses, mentre que el 70% destaca la resolució ràpida d’incidències i el 63% assenyala la puntualitat com un factor indispensable. Sobre aquesta base, la previsibilitat emergeix com el pas següent per millorar l’experiència logística, ja que permet una millor planificació operativa i contribueix a la continuïtat del negoci. L’estudi identifica que les empreses volen disposar de més informació sobre quan rebran les seves comandes per poder organitzar la seva activitat, gestionar els inventaris i evitar interrupcions. Un millor seguiment en temps real, entregues més ràpides i una comunicació més clara apareixen així com a elements fonamentals d’una experiència d’entrega ideal.
A més, les solucions d’entrega fora del domicili o de l’establiment guanyen presència a Espanya i ja són demandades pel 41% de les empreses, davant del 32% a Europa.
La tecnologia, però, no substitueix el component humà. Així, el 75% de les pimes valora positivament la familiaritat i la constància de la persona que fa les seves entregues.
Malgrat l’augment de les expectatives, les empreses espanyoles mantenen nivells elevats de satisfacció amb les seves entregues. El 85% està satisfet amb els enviaments nacionals i el 87% amb els internacionals, tot i que el percentatge d’empreses que es declara molt satisfeta és més elevat en els enviaments nacionals, amb un 46% davant del 39% dels internacionals.
Santiago Hernández, director de Clients de SEUR, ha explicat que «els resultats d’aquesta segona edició mostren que les pimes estan adaptant les seves cadenes de subministrament a un entorn cada vegada més complex. Ja no es tracta únicament de rebre un paquet a temps, sinó de comptar amb una logística que els aporti previsibilitat, flexibilitat i capacitat de reacció. L’entrega s’integra cada vegada més en la planificació del mateix negoci i pot ser determinant per garantir-ne la continuïtat».
ALIMENTACIÓ I BEGUDES
El baròmetre posa també el focus en les pimes espanyoles d’alimentació i begudes, que comparteixen bona part de les tendències generals, tot i que amb algunes particularitats. Mantenen un pes més gran dels canals tradicionals d’aprovisionament i un ús menor d’Internet que les seves homòlogues europees, tot i que destaquen per una adopció més gran d’eines d’intel·ligència artificial. En logística, les seves principals prioritats són la manipulació segura (80%), la resolució ràpida d’incidències (67%) i la puntualitat (58%).
A més, el 48% identifica els problemes d’entrega com una de les principals barreres per treballar amb un proveïdor, per davant de la mala reputació (43%) i el preu (42%). La rapidesa adquireix un pes especialment elevat: el 47% reclama entregues més ràpides, davant del 31% del conjunt de les pimes, i el 51% valora especialment les entregues en punts Pickup o taquilles intel·ligents. A això s’hi suma que el 63% voldria poder triar transportista, reforçant la demanda de més flexibilitat i control sobre l’última milla.
Els resultats d’aquesta segona edició dibuixen un teixit empresarial que està adaptant les seves decisions de compra i subministrament a un entorn més incert. Davant d’un model basat principalment en el preu, la qualitat i la disponibilitat, les pimes incorporen cada vegada més a l’equació la resiliència dels seus proveïdors i la capacitat dels seus socis de transport per oferir seguretat, flexibilitat i, sobretot, previsibilitat.