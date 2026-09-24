L’aposta per models predictius de prevenció ja es reflecteix en iniciatives desenvolupades per companyies de diferents àmbits. Sacyr i Quirónprevención han desenvolupat Neuralis, un projecte pilot de videoanàlisi avançada amb IA a la planta de reciclatge UTE Los Hornillos, a València. La solució analitza imatges captades per càmeres per detectar accessos a zones restringides, presència de maquinària o vehicles, ús d’equips de protecció individual i distàncies de seguretat. El sistema compta amb més de 120 «neuroserveis» al catàleg i genera alertes en temps real.
Ferrovial també ha incorporat IA, big data, realitat virtual i dispositius wearables als seus programes de seguretat. La companyia ha provat dispositius connectats en obres per reduir els riscos en la interacció entre treballadors i maquinària pesada, dins d’una estratègia que situa l’anticipació del risc com a eix de la prevenció.
Per la seva banda, Serveo compta amb XperSafety, una solució pròpia amb IA basada en càmeres instal·lades en zones industrials amb més risc o accidentalitat. El sistema identifica fins a 29 indicadors de seguretat mitjançant programari d’IA i permet definir accions correctives per reforçar la seguretat en l’entorn de treball.
També en aquest àmbit, Repsol ha desenvolupat SaludIA, una eina d’intel·ligència artificial aplicada a la salut laboral. El sistema permet classificar grups de risc, prioritzar cites mèdiques i proves diagnòstiques, personalitzar campanyes preventives i mesurar l’impacte de les accions mitjançant quadres de comandament. La companyia planteja estendre el model a patologies osteomusculars i salut mental.