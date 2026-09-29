La indústria de defensa espanyola està accelerant els seus plans d’expansió industrial i tecnològica en diferents punts del país davant l’augment de la inversió en defensa i la necessitat de dotar les Forces Armades de noves capacitats.
A principis de setembre, el Consell de Ministres va autoritzar 1.483 milions d’euros per finançar la participació del Ministeri d’Indústria en els 14 nous Programes Especials de Modernització (PEM), que s’estima que podrien mobilitzar fins a 32.000 milions d’euros i el finançament dels quals s’estén fins al 2032.
Els programes abastarien àmbits estratègics com l’aviació de combat, les comunicacions segures, la defensa aèria, els sistemes de míssils, les capacitats navals i els helicòpters. El seu desenvolupament té com a objectiu proporcionar noves capacitats a les Forces Armades i modernitzar les existents, alhora que impulsa la base industrial i tecnològica de defensa espanyola.
En aquest context, diverses companyies han anunciat en els últims mesos nous projectes industrials. Entre aquests hi ha Indra, que aquest estiu va anunciar una nova fàbrica de vehicles militars a As Pontes (A Corunya), que se sumarà a la planta de Gijón i a una tercera instal·lació actualment en procés de selecció dins de l’anomenat Corredor Nord. La companyia preveu «triplicar» la seva petjada industrial fins a superar els 140.000 metres quadrats i està impulsant nous corredors industrials també al centre i al sud d’Espanya, amb l’objectiu de reforçar la col·laboració amb pimes, startups, universitats i centres tecnològics.
Per la seva banda, Urovesa està executant un pla d’expansió de més de 50 milions d’euros per ampliar les seves instal·lacions a Galícia, amb més de 100.000 metres quadrats de nova superfície industrial i una nova línia de muntatge del vehicle tàctic Vamtac AX4, la producció en sèrie del qual està prevista per al 2027.
Així mateix, Escribano (EM&E) va anunciar aquest any la construcció de la que serà la seva planta de producció més gran fins ara a Alovera (Guadalajara), unes instal·lacions de 42.000 metres quadrats impulsades mitjançant una inversió de 50 milions d’euros. Grupo Oesía també avança en l’ampliació i modernització del seu centre tecnològic de Valdepeñas (Ciudad Real), seu de Tecnobit, amb una inversió de 20 milions d’euros. El projecte duplicarà la superfície de les instal·lacions i permetrà triplicar-ne la capacitat productiva.
Des de la Fundació Feindef subratllen l’impuls que està prenent el sector i l’oportunitat de reforçar la seva posició a Europa: «Les inversions que estem veient en noves instal·lacions, tecnologia i capacitat de producció mostren que la indústria espanyola de defensa està fent un pas important. Aquest esforç s’ha de traduir en capacitats per a les nostres Forces Armades i en una major participació de les nostres empreses en els programes europeus de defensa. També reflecteix la confiança del sector en el seu potencial i la seva voluntat de continuar creixent des d’Espanya, en col·laboració amb els nostres socis i aliats».