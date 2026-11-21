The Valley Business & Tech School ha analitzat com les signatures utilitzen la IA, l’automatització i el ‘augmented retail’ per a redefinir les seves campanyes, reforçar l’experiència de client i la connexió amb els consumidors en una de les cites comercials més grans de l’any com és el Black Friday.
El Black Friday s’ha consolidat com una de les principals cites comercials de l’any i com un aparador de com la tecnologia està transformant el comerç. Darrere dels descomptes, les promocions limitades i les recomanacions personalitzades que reben els consumidors existeix una estratègia que les marques preparen amb mesos d’antelació, secundant-se cada vegada més en l’aplicació de la IA, l’automatització, l’anàlisi de dades, els sistemes de recomanació, entre altres eines, per a reforçar la connexió amb els consumidors.
Aquestes solucions s’han convertit en una peça clau per a l’impuls del Black Friday, cosa que permet al comerç al detall i al comerç electrònic transformar l’experiència de compra, anticipar-se a les necessitats dels seus clients i oferir propostes cada vegada més personalitzades. Així ho han assenyalat des de The Valley Business & Tech School, escola de negocis pertanyent al Grup UAX, que han analitzat com aquestes tecnologies s’estan convertint en un revulsiu per a fer créixer les vendes durant aquesta cita que ja s’ha consolidat com un fenomen de consum.
De fet, enguany, els espanyols preveuen destinar una mitjana de 175 euros a les seves compres durant el cap de setmana del Black Friday, segons el Holiday Retail Report 2026 de Shopify. Aquesta evolució en l’ús de les tecnologies és un dels eixos de l’informe ‘Rethink Retail: Invisible Commerce. Navegant la nova Era del Comerç’, elaborat per The Valley, que analitza com la intel·ligència artificial i l’automatització i altres solucions estan redefinint la relació entre empreses i consumidors i configurant un nou model comercial més connectat, eficient i centrat en el client. Alguna cosa que es fa patent en el Black Friday, que s’ha afermat com un reflex de la transformació que experimenta el mercat.
“El Black Friday ja no consisteix únicament a oferir el descompte més gran. Les empreses fa setmanes que analitzen els hàbits dels seus clients, identificant quins productes generen més interès i dissenyant campanyes adaptades a diferents perfils. La intel·ligència artificial permet processar tota aquesta informació i prendre decisions més precises, però el veritable repte està a aprofitar el potencial de la tecnologia per a generar experiències rellevants, i construir relacions a llarg termini amb els consumidors, va indicar Ana Villalba, directora de The Valley Business & Tech School.
PERSONALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT
Al costat de l’ocupació de la IA i l’anàlisi de dades, The Valley ha identificat altres tendències tecnològiques que cada any adquireixen major pes durant el Black Friday. És el cas del augmented retail, que incorpora eines com a assistents virtuals, cercadors basats en llenguatge natural i sistemes intel·ligents capaços d’orientar a l’usuari durant el seu procés de compra. Durant el Black Friday, aquestes solucions faciliten la cerca i comparació de productes, resoldre dubtes sobre les seves característiques i ajudar els consumidors a trobar opcions adaptades a les seves preferències.
Per part seva, la ‘invisible tech’ aposta per integrar la tecnologia de manera natural en tots els canals comercials, eliminant barreres entre les experiències físiques i digitals. Aquest model permet que les empreses connectin la informació de les seves botigues, plataformes de comerç electrònic i sistemes d’atenció al client per a oferir una experiència coherent, independentment del canal triat pel consumidor.
A més, davant campanyes de gran intensitat comercial, The Valley apunta que la ciberseguretat s’ha convertit en una eina crucial per a garantir la protecció i la confiança del client.
L’aplicació de la tecnologia és present des de la preparació de la campanya de Black Friday, molt abans que els consumidors rebin les promocions. Les companyies analitzen els resultats de campanyes anteriors, les cerques realitzades pels usuaris, els seus hàbits de compra i l’evolució de la demanda per a identificar oportunitats comercials i adaptar les seves estratègies als diferents perfils de clients.
En aquest procés, la IA i les eines d’anàlisis avançades de dades estan adquirint un paper cada vegada més rellevant per a identificar patrons de consum, anticipar necessitats i personalitzar les recomanacions de productes.
En aquest camp, un altre dels avanços que permet adaptar les comunicacions comercials a les diferents fases del procés és l’automatització. Des dels correus electrònics sobre productes consultats a les recomanacions relacionades amb compres anteriors, les marques busquen facilitar la decisió al comprador. A això se sumen estratègies com les campanyes d’accés anticipat, les promocions exclusives per a clients registrats o les ofertes de durada limitada, dissenyades per a concentrar l’atenció en determinats productes i moments.
The Valley Business & Tech School ha analitzat com les signatures utilitzen la IA, l’automatització i el ‘augmented retail’ per a redefinir les seves campanyes, reforçar l’experiència de client i la connexió amb els consumidors en una de les cites comercials més grans de l’any com és el Black Friday.