L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha millorat més de 100 posicions al rànquing «World’s Best Smart Hospitals 2027», consolidant-se entre els deu millors hospitals d’Espanya, dins del grup dels 20 centres espanyols inclosos en l’última edició d’aquesta classificació elaborada per la revista nord-americana Newsweek en col·laboració amb Statista. Aquest reconeixement posa en valor la seva aposta per la innovació tecnològica i la transformació digital, elements clau en la seva concepció com a hospital modern.
Amb aquest avenç, concretament de 108 posicions, l’hospital madrileny es converteix en el segon centre espanyol que més puja en la classificació d’enguany i se situa en la posició 169 a escala mundial. Així, acumula una millora de 150 posicions en només cinc anys, des que va entrar per primera vegada en aquest rànquing.
Segons ha informat la Fundación Jiménez Díaz, aquesta nova fita confirma el caràcter innovador de l’hospital i la implantació de solucions digitals avançades, com ara la intel·ligència artificial, la robòtica, la telemedicina i l’anàlisi avançada de dades. Aquestes tecnologies estan transformant el diagnòstic i el tractament de les malalties, la coordinació assistencial i el funcionament dels centres sanitaris, i afavoreixen una atenció més eficient, personalitzada i connectada.
En aquest context, el rànquing «World’s Best Smart Hospitals 2027», elaborat per Newsweek i Statista en la seva sisena edició, reconeix els 410 hospitals capdavanters en transformació digital i innovació tecnològica de 33 països. La classificació no es limita a identificar la presència de tecnologies avançades, sinó que n’avalua la integració efectiva en l’activitat clínica i en els processos operatius dels hospitals.
La metodologia es basa en tres pilars: les recomanacions de professionals sanitaris i directius hospitalaris d’arreu del món; l’avaluació de la maduresa digital dels centres mitjançant una enquesta específica de Statista, i les acreditacions i certificacions nacionals i internacionals relacionades amb la salut digital. A més, es duu a terme una investigació complementària per validar la innovació tecnològica i el lideratge de cada hospital. L’objectiu és identificar els centres que són a l’avantguarda de la transformació digital i contribueixen a definir el futur de l’atenció sanitària.
Entre els rànquings de la Fundación Jiménez Díaz valorats per Newsweek, destaca la novena posició a escala nacional que va assolir en l’última edició del «World’s Best Hospitals», després de pujar 30 posicions respecte de l’edició anterior i convertir-se en el segon hospital del món que més va avançar en la classificació global l’any passat.
També destaca el seu reconeixement com un dels grans referents internacionals de la sanitat, després d’haver estat inclòs, un any més, al «World’s Best Specialized Hospitals 2027». En aquest rànquing, les seves especialitats d’Oncologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Pneumologia van millorar les seves posicions fins a situar-se, respectivament, en els llocs 198, 120 i 88. Així mateix, el setembre passat, l’hospital madrileny es va incorporar a la primera edició del «World’s Greenest Hospitals 2026», en què va ser reconegut com un dels vuit hospitals espanyols més sostenibles del món.
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Amb 665 llits, més de 4.500 professionals i 26 quiròfans —que inclouen dos quiròfans híbrids, tres robots Da Vinci, un robot ROSA i un equip de ressonància magnètica d’alt camp integrat—, la Fundación Jiménez Díaz disposa d’un accelerador lineal EVO i tecnologia HIFU. El centre ha dut a terme més de 45.000 intervencions quirúrgiques, més d’1,6 milions de consultes externes i més de 200.000 atencions d’urgències, i ha ingressat més de 33.000 pacients. També té prop de 700 assajos clínics i uns 500 projectes de recerca en marxa, i incorpora cada any una mitjana de més d’un centenar de nous residents.
A més, fa més d’una dècada que és l’hospital d’alta complexitat de la Comunitat de Madrid més ben valorat tant pels pacients —segons l’Índex Global de Satisfacció— com pels professionals —d’acord amb l’Índex d’Excel·lència Hospitalària—.
Entre aquests reconeixements també destaquen fites com haver estat el primer hospital del món a obtenir l’EFQM Global; el primer hospital espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a rebre el reconeixement d’excel·lència en gestió EFQM 5 Stars, i el primer centre espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a obtenir, per a tot l’hospital, el segell d’or de la Joint Commission International, l’acreditació de seguretat i qualitat clínica més exigent del món en l’àmbit sanitari.
Segons les últimes dades del Sermas, corresponents al setembre de 2026, l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz té una demora mitjana de 28,81 dies per a les consultes externes, molt per sota de la mitjana de 59,91 dies de la Comunitat de Madrid. Pel que fa a l’activitat quirúrgica, la Fundación Jiménez Díaz és un dels centres amb menys temps d’espera, amb una mitjana de 19,24 dies.
Segons l’avaluació de la satisfacció dels usuaris dels serveis d’assistència sanitària pública de la Comunitat de Madrid corresponent al 2025, els usuaris del Servei Madrileny de Salut consideren la Fundación Jiménez Díaz el millor hospital, no només entre els centres d’alta complexitat, sinó també entre tots els hospitals públics de la comunitat, amb l’exclusió dels hospitals monogràfics, de suport i de mitjana estada.
La Fundación Jiménez Díaz ha assenyalat, a més, que lidera des del 2010 la valoració dels pacients en les enquestes de satisfacció del Sermas. És l’únic centre madrileny d’alta complexitat que ha mantingut de manera constant l’Índex Global de Satisfacció per sobre del 91%, amb la taxa de reclamacions més baixa.