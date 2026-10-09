L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha rebut el premi Best Spanish Hospitals Award (BSH) en la categoria de «Processos Mèdics», dins del grup d’«Hospitals públics d’alta tecnologia». És el quart any consecutiu que el centre obté aquest reconeixement en aquesta categoria i grup.
La consultora Higia Benchmarking va lliurar els guardons, que arriben a la vuitena edició, en un acte celebrat a Madrid. Hi van assistir representants dels 65 hospitals públics i privats participants, i l’acte va ser clausurat per la gerent assistencial d’Hospitals del Servei Madrileny de Salut (Sermas), Mercedes Navío.
Els premis valoren hospitals d’aguts espanyols, tant públics com privats, a partir de fins a 53 indicadors de qualitat assistencial, adequació, eficiència i indicadors especials. Aquests s’apliquen a cadascun dels fins a 110 processos clínics identificats en cada centre, amb l’objectiu d’impulsar una gestió clínica orientada a la millora contínua.
La gerent adjunta de la Fundación Jiménez Díaz, Ana Posada, i la subdirectora mèdica, la doctora Ana Leal, van recollir el guardó, que situa l’hospital entre els tres centres amb millors resultats del seu grup. El centre també va quedar finalista en la categoria de «Processos Quirúrgics».
ALTRES HOSPITALS PREMIATS
Altres dos hospitals de Quirónsalud integrats a la xarxa pública madrilenya van destacar en aquesta edició. L’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, de Móstoles, va rebre el premi en «Processos Mèdics» dins del grup d’«Hospitals públics generals i de referència». En aquesta mateixa categoria i grup, l’Hospital Universitari Infanta Elena, de Valdemoro, va quedar finalista.
La Fundación Jiménez Díaz disposa de 665 llits, més de 4.500 professionals i 26 quiròfans, dos dels quals són híbrids. Segons el mateix hospital, hi duu a terme més de 45.000 intervencions quirúrgiques, més d’1,6 milions de consultes externes i més de 200.000 atencions d’urgències, i hi ingressa més de 33.000 pacients.
El centre també té en marxa prop de 700 assajos clínics i uns 500 projectes de recerca, i incorpora cada any més d’un centenar de nous residents.
Segons les dades del Sermas del setembre del 2026, l’espera mitjana per a consultes externes a la Fundación Jiménez Díaz és de 28,81 dies, davant dels 59,91 dies de mitjana a la Comunitat de Madrid. En cirurgia, l’espera mitjana de l’hospital se situa en 19,24 dies.
SATISFACCIÓ DELS PACIENTS
En l’enquesta de satisfacció del Sermas del 2025, els usuaris van valorar la Fundación Jiménez Díaz com el millor hospital públic de la Comunitat de Madrid, tant dins del grup d’alta complexitat com en el conjunt de centres, sense comptar els monogràfics, els de suport i els de mitjana estada.
Segons el centre, des del 2010 lidera la valoració dels pacients en aquestes enquestes i és l’únic hospital madrileny d’alta complexitat que ha mantingut sempre l’índex de satisfacció global per sobre del 91%, amb la taxa de reclamacions més baixa.
L’hospital, fundat fa 90 anys pel doctor Carlos Jiménez Díaz, manté des del 1953 un conveni singular amb la sanitat pública. Forma part del grup Quirónsalud i té acords de docència amb la Universitat Autònoma de Madrid, entre altres entitats, a més de disposar de la seva pròpia Escola d’Infermeria i d’un institut de recerca sanitària acreditat per l’Institut de Salut Carlos III.