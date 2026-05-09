La Fundació Emilio Sánchez Vicario ha signat un acord de col·laboració amb la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana per a promoure la inclusió social de persones amb discapacitat mitjançant el tennis, la formació professional i l’accés a l’ocupació en l’àmbit esportiu, segons va informar aquest divendres la Fundació en un comunicat.
El conveni contempla la creació d’una escola de tennis inclusiu en les instal·lacions de la Federació, així com el desenvolupament d’un programa pioner de formació per a entrenadors amb discapacitat. Aquesta iniciativa cerca facilitar la qualificació professional dels participants i la seva incorporació progressiva a l’ecosistema esportiu valencià.
Emilio Sánchez Vicario, president d’honor de la Fundació, va assenyalar que “aquest acord reflecteix molt bé el propòsit de la Fundació: utilitzar el tennis com una eina real de transformació social”. A més, va subratllar que l’objectiu no és només acostar l’esport a persones amb discapacitat, sinó també “obrir itineraris de formació, desenvolupament professional i ocupació dins del propi ecosistema esportiu”.
Per part seva, José Francisco Vicent Caudet, president de la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, va destacar que “des de la Federació treballem perquè el tennis sigui un esport accessible i una eina d’integració real per a totes les persones”. Va afegir que aquest acord suposa “un pas molt important per a continuar generant oportunitats a través de l’esport, no sols des de la pràctica esportiva, sinó també des de la formació i l’accés a l’ocupació”.
Noves oportunitats
El director general d’Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, també va ser present en la signatura de l’acord i va afirmar que “des de la Generalitat Valenciana considerem prioritari recolzar iniciatives que situen a les persones en el centre i que contribueixen a construir una societat més cohesionada i igualitària”. Cervera va valorar la col·laboració entre totes dues entitats com un exemple de com l’esport pot obrir nous espais de participació, aprenentatge i desenvolupament personal.
El projecte inclou una línia d’inserció laboral en clubs federats, amb l’objectiu de connectar la formació rebuda pels participants amb oportunitats reals d’ocupació. D’aquesta manera, la iniciativa pretén generar un impacte sostingut en el temps, tant en la pràctica esportiva inclusiva com en la presència de persones amb discapacitat en funcions tècniques i professionals relacionades amb el tennis.
La Fundació Emilio Sánchez Vicario assumirà el disseny i la direcció tècnica dels programes, mentre que la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana aportarà les seves instal·lacions, coordinarà amb els clubs i s’encarregarà d’integrar el projecte en la seva estructura federativa. Totes dues entitats confien que aquesta col·laboració marqui una fita en la promoció de la inclusió social a través de l’esport.