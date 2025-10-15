La fotovoltaica es posiciona al XII Fòrum Solar

La fotovoltaica es posiciona com a avantatge competitiu, motor d’industrialització i garant de la seguretat energètica, segons han destacat els participants en el XII Fòrum Solar, organitzat per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF).
A l’esdeveniment, representants dels sectors públic i privat han renovat el seu compromís per una transició energètica amb les renovables com a actor principal. Així ho ha expressat el secretari d’Estat d’Energia, Joan Groizard, durant l’obertura de la trobada, que ha convocat més d’un miler d’assistents.
En la seva intervenció d’obertura, Joan Groizard va ressaltar que Espanya té una enorme oportunitat industrial gràcies a les renovables. “L’aposta per les renovables és una aposta per la indústria”, va destacar. “Les energies netes continuen batent inversions. S’inverteix més del doble que en fòssils a tot el món. L’oportunitat espanyola camina sobre el sol. El sol ens permet atraure turisme, fer créixer els cultius, però també és i continuarà sent l’eina de futur i industrialització del nostre país”.
Per part seva, el president d’UNEF, Rafael Benjumea, ha destacat la rellevància del Fòrum Solar, qualificant-lo com “la cita imprescindible del sector, on es construeix el futur de la fotovoltaica espanyola”. Després de repassar els reptes i les oportunitats que s’han obert aquest any, ha subratllat que al sector “hem demostrat capacitat de resposta davant de crisi, resiliència i, sobretot, que som un motor d’industrialització imprescindible per al present i el futur energètic d’Espanya”.
“Després d’uns anys d’accelerat creixement, el mercat espanyol entra en una fase d’estabilització, que s’ha de traduir en maduresa i en capacitat d’adaptació per capitalitzar les oportunitats. Amb una potència instal·lada de 7,2 GW nets el 2024, vam ser el segon mercat europeu més rellevant a fotovoltaica, i des del 2019 vam instal·lar una mitjana de 6.000 MW anuals en plantes de sòl. Això evidencia que som una indústria activa, innovadora, resilient i que generem valor i beneficis a la societat espanyola”, ha afegit Benjumea.
Tot i aquesta visió de progrés, Benjumea ha aprofitat per referir-se als desafiaments del sector, que passen per un escenari de preus complex, que s’agreuja amb les hores zero, els abocaments i les xarxes tensionades. Per això, ha demanat “solucions com accelerar la demanda elèctrica a Espanya o implementar les subhastes que dotin de certesa els inversors, entre moltes més”.
Molts d’aquests desafiaments requereixen un impuls que va més enllà de les fronteres nacionals i és per això que la vicepresidenta executiva per a Transició Neta, Justa i Competitiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha enviat un missatge als assistents del Fòrum Solar, en què ha destacat el paper rellevant de l’energia solar sense precedents Des del 2021 hem més que duplicat la capacitat solar instal·lada a Europa. Aquest creixement ha generat tres beneficis molt importants: descarbonització, seguretat i preus més baixos”.
Tot i això, Ribera ha ressenyat la llista d’obstacles per esquivar, com el desplegament de xarxes elèctriques, la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament o el finançament. “Hem de desbloquejar l’electrificació de la nostra economia. Hem de construir les oportunitats industrials, laborals i econòmiques al voltant d’aquesta nova realitat”, ha comentat a la seva intervenció.
TRANSICIÓ ECOLÒGICA
La visió i la competitivitat de l’energia fotovoltaica espanyola depenen, en gran mesura, d’un pla estratègic clar, i aquest tema va centrar la primera taula rodona del Fòrum Solar, que ha convocat cinc directors generals de grans empreses del sector, que van oferir una guia per potenciar el mercat.
“La transició energètica és el cor del canvi que necessitem a Europa i la fotovoltaica serà la protagonista. I en aquest sentit, hem de buscar més competitivitat, perquè ara mateix els preus de l’energia al nostre continent són el doble que als Estats Units ia la Xina. L’aposta per les renovables és una aposta per la seguretat i el desenvolupament econòmic”, ha indicat José Luis Moya, CEO.
Una idea que complementa el CEO de Zelestra, Luis Alvarogonzalez, al señalar que “además de una ventaja competitiva, avanzar en renovables supondrá una mejor defensa geopolítica” y ha lanzado un mensaje de “optimismo al sector, porque el desarrollo de la energía fotovoltaica seguirá por mucho tiempo, pero tenemos que sortear obstáculos claros, como los que suponen los vertidos o las horas ceros, para los que necesitamos acelerar en almacenaje y seguridad jurídica”.
El CEO de Grenergy, David Ruiz, va destacar el moment en què es troba el sector: “Estem en un moment molt especial, de gran disrupció i de gran oportunitat també. El veritable escut antiapagades del segle XXI seran les renovables amb emmagatzematge”.
“L’interès dels inversors internacionals per Espanya segueix a l’alça, perquè veuen en nosaltres un gran mercat, amb molt de potencial per desenvolupar, per exemple, en els models d’hibridació”, va afegir. Un discurs que acompanya el director general de Comercialització i Distribució de COX, Joaquín Monfort, que ha explicat que el repte següent: “hi ha interès per invertir, hi ha projectes en desenvolupament a Espanya. Però necessitem que pugui anar acompanyat d’emmagatzematge i d’inversions a la xarxa perquè es duguin a terme i creixi també la demanda”.
La taula de debat ha deixat reptes clars, com el que ha assenyalat el director general de Total Energies Renewables, Jordi Torres, en ponderar que “la regulació i el mercat s’han de compassar amb el desplegament. I per això cal un marc jurídic i tècnic correcte. I mesures com a concursos per alliberar nusos captius, un pla clar per incrementar la demanda i impulsar l’emmagatzematge són fonamentals”.
Fòrum solar
La primera jornada del Fòrum Solar ha de continuar abordant quin és el futur de l’autoconsum a Espanya, en què responsables del sector públic, com el Miteco i la Generalitat de Catalunya, van debatre amb referents empresarials del sector, com ho són les empreses Sonnen Ibérica, GoodWe o Wattkraft.
El Fòrum Solar també servirà com a plataforma clau per analitzar el paper de la fotovoltaica com a motor del desenvolupament industrial a Espanya. Aquest debat d’alt nivell reunirà destacades expertes institucionals, com María Concepción Sánchez, directora general d’Operacions de Xarxa Elèctrica, i Mercedes González, consellera de Desenvolupament Sostenible de la Junta de Castella-la Manxa, amb representants d’empreses líders com Lightsource bp, Greenpower i AEGE.
La taula de debat sobre l’actualitat i els reptes de l’emmagatzematge comptarà amb una àmplia representació del Ministeri, Recurrent Energy i Iberdrola, i s’enfocarà als mecanismes de política energètica i regulació necessaris per garantir la flexibilitat i la seguretat del sistema.
Durant la primera jornada del Fòrum Solar també hi participarà Alberto Nadal, vicesecretari d’Economia del Partit Popular, que exposarà la visió del seu partit en matèria energètica, i donarà resposta a preguntes directes d’empresaris de producció, emmagatzematge, autoconsum i fabricació, en un model d’intervenció innovador, que procura bastir ponts entre els enfocaments polítics i el de les companyies.
Finalment, la primera jornada es completarà amb dos escenaris de debat, un sobre les alternatives de finançament que tenen els projectes fotovoltaics, de la mà d’experts de BBVA i Triodos Bank, entre d’altres i el segon sobre les tecnologies que marcaran el futur de l’energia solar, amb els avenços més innovadors en panells, trackers i solucions digitals, incloent-hi una ronda amb els startups finalistes que estan redefinint el sector.
Al final de la primera jornada del Fòrum se celebrarà el lliurament de reconeixements de Start-up Solar, dirigit a noves empreses innovadores en el sector i el concurs PHOTOvoltaica que premia la millor foto que il·lustri la integració ambiental dels projectes solars, i que estarà a càrrec de Miguel Rodrigo, director general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).