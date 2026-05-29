La Fageda presenta dues noves referències de gelats

La Fageda va informar aquest divendres que ha completat el procés de transformació integral de la seva gamma de gelats amb l’objectiu de continuar creixent al mercat català. El projecte ha consistit en la reformulació del producte “amb l’ús de matèria d’alta qualitat, una millora de la cremositat i en l’estabilitat de la vida útil del producte, una transformació que va permetre el llançament de sabors innovadors”.
En aquest context, La Fageda ha desenvolupat aquesta setmana un taller gastronòmic per a periodistes i creadors de contingut en què ha presentat les seves dues novetats al portfoli de gelats per a aquesta temporada d’estiu: un gelat de iogurt amb festuc i un gelat de iogurt amb llima i gingebre, “dues refrescants propostes que consoliden l’aposta de La Fage.
Els nous gelats de La Fageda han protagonitzat el taller culinari que ha dirigit el xef i creador de contingut Cintet a l’espai gastronòmic ‘Chef Caprabo’ de l’establiment que la cadena té al Centre Comercial Illa Diagonal de Barcelona. La col·laboració de Caprabo amb La Fageda se circumscriu a l’aposta estratègica pels productors locals mitjançant el seu programa de proximitat per comarques, que compta amb una trajectòria consolidada al llarg de la darrera dècada.
En primer lloc, Cintet ha elaborat un guisat de llobarro amb gelat de iogurt amb llima i gingebre de La Fageda, que destaca “pel seu sabor refrescant i lleuger, unint la cremositat del iogurt, el cítric de la llima i l’aroma del gingebre”. La segona recepta elaborada ha estat una mousse de xocolata amb gelat de iogurt amb pistatxo de La Fageda.” Aquest gelat destaca per la seva elegant combinació de frescor i sofisticació en una sola terrina, unint la textura lleugera del iogurt amb l’intens i reconegut sabor del pistatxo, sempre associat a qualitat i plaer gustatiu.
“Volíem demostrar que un gelat pot ser molt més que unes postres d’estiu, pot sorprendre i aportar una experiència gastronòmica diferent. Tant el pistatxo com la llima amb gingebre tenen una personalitat molt marcada, però alhora conserven la cremositat i la frescor característiques dels gelats de iogurt de La Fageda. “Són sabors equilibrats, sofisticats i molt versàtils a la cuina”, va destacar Cintet, xef i autor de les receptes.
Aquestes dues noves referències permeten a La Fageda ampliar el seu portfoli de gelats, que ja compta amb nou varietats de terrines de 500ml: gelat de iogurt natural, gelat de iogurt amb mànec, gelat de iogurt amb flocs de cacau, gelat de caramel amb ametlles de garapiña macadàmia, gelat de galetes de xocolata i gelat de xocolata negra i cacau.
Després de més de 15 anys de trajectòria en aquest segment, La Fageda va transformar els seus gelats donant més visibilitat al projecte social i traslladant l’extraordinària història que hi ha darrere aquest producte, amb la voluntat de situar els gelats com una proposta de valor que aporti qualitat i diferenciació.
La Fageda va iniciar la producció i venda de gelats el 2010. La voluntat de preservar els llocs de treball d’un Centre Especial d’Ocupació situat a Badalona, dedicat a l’elaboració de gelats i que havia fet fallida, va ser el motiu que va impulsar l’empresa garrotxina a iniciar la seva activitat al sector dels gelats. Pocs anys més tard, la producció es va traslladar a la seu de Santa Pau.