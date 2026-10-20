La dona sènior és una figura clau en una societat cada vegada més longeva, tant per la seva contribució social i econòmica com per la seva experiència, talent i capacitat d’influència. Aquesta va ser una de les principals idees del fòrum «La longevitat té nom de dona», que va reunir aquest dilluns representants institucionals i experts de diversos àmbits per reflexionar sobre la realitat de les dones de 55 anys o més i els reptes i les oportunitats que planteja la longevitat.
Organitzat per la Fundació Más Sénior en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Madrid, la Comunitat de Madrid i el diari 65YMÁS, al Palau de Santoña, l’acte va començar amb la benvinguda de la directora general de la Fundació Más Sénior, Sonia Catalán, que va destacar un dels grans compromisos de la fundació: «Contribuir a construir una societat en què viure més anys també signifiqui viure’ls amb més autonomia, més oportunitats i més reconeixement. Una societat que valori l’experiència, combati l’edatisme, faciliti la participació i sigui capaç d’aprofitar tot el talent que hi ha entre les persones sèniors».
Durant la inauguració institucional, la vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Madrid, Eva Serrano, va destacar el paper de les dones en el desenvolupament econòmic i social del país i va recordar que el seu talent i experiència continuen sent un actiu per a les empreses. «M’agradaria que sortíssim d’aquí amb la convicció que la longevitat no s’ha d’entendre com un límit, sinó com una oportunitat per a les nostres empreses i per a la nostra societat. Una oportunitat que només podrem aprofitar plenament si reconeixem el talent, l’experiència i les aspiracions de les dones en totes les etapes de la seva vida».
Per la seva banda, la consellera de Família, Joventut i Afers Socials de la Comunitat de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, va recordar alguns dels programes i mesures que el Govern regional té en marxa per a la població sènior, relacionats amb l’envelliment actiu, la capacitació digital i el suport per reprendre la carrera professional. A més, va avançar que estan ultimant un estudi poblacional «que ens permetrà conèixer millor les seves inquietuds, escoltar les seves propostes i saber quins serveis demanen les persones grans. Aquest és el sentit de la nostra feina: que l’edat no es converteixi en una barrera i que les circumstàncies personals no tanquin possibilitats».
PERISCOPI DE LA DONA SÈNIOR
El Centre de Recerca de la Fundació Más Sénior, en col·laboració amb 65YMÁS, ha elaborat l’estudi més complet fins ara sobre les persones sèniors a Espanya, els resultats del qual va presentar Juan Carlos Alcaide, responsable del Centre de Recerca de la Fundació Más Sénior, sociòleg i un dels principals experts en economia sènior (silver economy) d’Espanya.
L’estudi revela que la nova dona sènior va molt més enllà de les cures: el 86,7% considera que, a la seva edat, té dret a gaudir de la vida, i el 64,2% vol continuar contribuint d’alguna manera a la societat. Aquests resultats permeten aprofundir en l’emprenedoria femenina a Espanya, on hi ha més de mig milió de dones autònomes de més de 50 anys. A més, el nombre de dones autònomes ha crescut un 10,4% en l’última dècada, mentre que el d’homes autònoms ha disminuït un 2,4%.
«Parlar de dona sènior no és parlar de dona gran: això és un estereotip ridícul, perquè la dona sènior d’avui és moderna i vol viure plenament. No és una dona que veu passar la vida; és una dona no només activa, sinó hiperactiva», va assegurar Alcaide.
El fòrum va comptar amb tres taules de debat centrades en diferents dimensions de la vida de les dones sèniors. La primera, dedicada a l’oci i la cultura sota el títol «Longevitat amb propòsit», va abordar la importància d’una cultura accessible i de la curiositat de les dones sèniors per continuar aprenent, tant si no van poder formar-se en el seu moment com si no han deixat de fer-ho al llarg de la seva trajectòria professional. En el debat hi van participar Carmen Palomino, directora general de la Fundació Universitat-Empresa; Inmaculada Fornoza, presidenta de Caumas, i la influencer Camino Villa, en una conversa moderada per Sonia Catalán, directora general de la Fundació Más Sénior.
La segona taula, «Longevitat saludable i dona: la clau és la prevenció», va posar el focus en la qualitat de vida de les dones sèniors, les patologies que les afecten i la importància de la salut mental. També va abordar la col·laboració publicoprivada en l’àmbit sanitari, els models assistencials i els biaixos de gènere que es produeixen en aquest àmbit.
Sandra Ibarra, presidenta de la Fundació Sandra Ibarra, va moderar aquesta taula de debat i va recordar una frase d’un amic: «No és el mateix viure que durar», en una defensa de la longevitat com una oportunitat per viure millor, una longevitat que «ha d’anar unida a la qualitat de vida». Hi van participar María Cordón, consellera delegada i fundadora de l’Hospital Memorial Publio Cordón; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients; el doctor Javier de Benito, president de l’Institut de Benito (IdB), i Eva Peláez, directora general de Lancôme a L’Oréal Espanya i Portugal.
La taula «Economia de la longevitat i els reptes de la dona sènior» va analitzar la importància de la planificació financera, la bretxa digital, la bretxa de gènere en les pensions i la manca de coneixements financers. El debat, moderat per Francisco Valle, conseller delegat de 65YMÁS, va reunir Elvira Vega García, directora general de la Fundació Mapfre; Isabel Tocino, consellera i vicepresidenta de Santander Espanya, i Carmen Boulet, tresorera de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid i delegada d’Afers Econòmics del Consell General del Notariat.
Ángel Expósito, president de la Fundació Más Sénior, va enviar un vídeo per disculpar-se per la seva absència i va assenyalar algunes de les qüestions clau per a les persones sèniors i per a la fundació que presideix: la soledat i la implicació de les administracions públiques a l’hora de preparar-nos per a una societat cada vegada més longeva.
DÍAZ AYUSO
La cloenda de la jornada va comptar amb les intervencions d’Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid; Ángel Asensio, president de la Cambra de Comerç de Madrid, i Adolfo Díaz-Ambrona, patró de la Fundació Más Sénior.
Díaz Ayuso va destacar que Madrid és una de les zones més longeves del món, «una fita extraordinària de la nostra societat, del nostre excel·lent sistema sanitari, de la nostra qualitat de vida, de la nostra dieta i dels nostres hàbits, perquè són molts els factors que avui ens permeten viure més anys». Aquest és el repte: pensar en «el Madrid del 2040, en un model assistencial complet i humà, a posar la tecnologia al servei de les persones i, sobretot, en la llibertat de decidir com vull viure cada etapa de la meva vida».
La presidenta va repassar algunes de les iniciatives i els programes adreçats a les persones sèniors, com ara la universitat per a majors de 55 anys o els ajuts per a la reincorporació del talent sènior a les empreses. També va esmentar els tallers d’atenció primària per promoure una vida saludable, les unitats d’atenció a les residències i les plataformes de telemedicina, entre altres mesures.
Díaz Ayuso tampoc no es va oblidar d’esmentar el que ha qualificat de «pandèmia del segle XXI: la soledat, que es dona en totes les etapes de la vida. Però es manifesta amb intensitat durant la vellesa i a les zones rurals, especialment entre les dones, perquè vivim més anys».
Amb aquest fòrum, la Fundació Más Sénior va afirmar que reafirma el seu compromís amb el reconeixement del talent, l’experiència i la participació activa de les persones sèniors, així com amb la construcció d’una societat inclusiva que valori la seva contribució. «Una aposta especialment rellevant en el cas de les dones, la realitat, la diversitat i l’aportació de les quals són fonamentals per comprendre i afrontar els reptes de la longevitat».