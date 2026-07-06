Pal Arinsal treballa en els preparatius per a la Copa del Món UCI de BTT, que se celebrarà a Andorra la setmana vinent, del 9 al 12 de juliol. L’esdeveniment arribarà a la Massana per onzena edició, a les quals se sumen els dos Campionats del Món celebrats els anys 2015 i 2024, i convertirà novament el domini i la parròquia en l’epicentre mundial de la BTT.
El gran espectacle sobre dues rodes de muntanya es complementarà amb el Bike Festival, una àmplia oferta d’experiències que acompanyaran les competicions mitjançant animacions, activitats lúdiques i accions solidàries pensades per a tots els públics. Les activitats es concentraran a les seus de la Caubella, on es disputaran les proves de cross-country, i de Fontanals, escenari de les competicions de descens.
Els epicentres de les WHOOP UCI MTB World Series de Pal, la Caubella i Fontanals viuran un gran ambient durant tota la setmana gràcies a les múltiples activitats i animacions previstes en el marc del Bike Festival, que es concentraran especialment entre divendres i diumenge.
L’ambient festiu estarà garantit amb la presència continuada del DJ Simply J, l’Always Drinking Marching Band, la batucada Perkal Drums, així com de les mascotes Skippy i Rocky i un equip de dinamitzadors que interactuaran amb els assistents. La música en directe, els espectacles itinerants i les accions participatives contribuiran a crear una experiència immersiva tant a les zones de competició com als espais destinats al públic.
L’Expo Area de la Caubella es convertirà en un espai d’oci i descoberta per a totes les edats, amb activitats participatives pensades perquè els visitants puguin implicar-se activament en l’esdeveniment. Hi haurà un photocall amb una hamaca gegant, un espai de llançament de destrals per posar a prova la punteria, demostracions en directe de personalització de cascos, així com jocs d’habilitat i precisió relacionats amb el món del ciclisme. També s’hi incorporaran activacions dels patrocinadors, que completaran l’oferta d’entreteniment.
Els més petits també disposaran de l’espai Bike Rules del Bike World de Pal Arinsal, una àrea específica amb un circuit adaptat per aprendre i practicar el ciclisme en un entorn segur. Per la seva banda, els aficionats de totes les edats podran descobrir una bicicleta històrica del museu Bici Lab, una autèntica peça de col·leccionista com la Klunker Columbia (1962), una bicicleta molt popular entre els antics repartidors de diaris nord-americans, i participar en un joc interactiu relacionat amb aquest patrimoni esportiu.
La dimensió social de l’esdeveniment també hi serà present gràcies a la participació de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, que oferirà un taller de manualitats inspirat en la Copa del Món i un espai de venda de productes elaborats pels seus usuaris, donant visibilitat al seu projecte i fomentant la participació solidària del públic.
Entre les propostes més singulars destaca la instal·lació del Hotseat al Camí del Bosc, el punt que connecta les seus de la Caubella i Fontanals. Els visitants podran seure al seient provisional dels líders del descens i fotografiar-se en un dels espais més emblemàtics de la competició.
L’esdeveniment conclourà diumenge a la tarda amb una festa oberta a espectadors, voluntaris, treballadors i corredors, concebuda com un espai de trobada per compartir i celebrar conjuntament el final de la competició.
La sostenibilitat i la solidaritat tornen a ser un dels eixos principals de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal, amb diverses iniciatives orientades a reduir l’impacte ambiental i reforçar el vincle amb el territori.
En l’àmbit gastronòmic, l’esdeveniment aposta per productes de quilòmetre zero, prioritzant ingredients agrícoles, ramaders i artesanals d’Andorra, així com aliments de temporada que contribueixen a una cuina més responsable i amb una menor petjada de carboni.
Paral·lelament, es promou una mobilitat més sostenible a través de Mountain Rideshare, una plataforma que facilita compartir vehicle entre els assistents per reduir les emissions de CO₂ i el nombre de desplaçaments. A més, la Copa del Món manté el seu vessant solidari col·laborant amb Bicicletes Sense Fronteres, donant suport al seu projecte de transport escolar amb bicicleta al Senegal, i reforça la voluntat d’integrar l’esdeveniment en el teixit del país, acostant la competició als infants i joves d’Andorra perquè puguin viure de prop una cita esportiva de referència mundial i sentir-se part del seu llegat.