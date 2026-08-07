La convocatòria europea de gigafactories d’IA pot activar una cadena industrial

La Comissió Europea va decidir el 30 de juliol passat obrir la convocatòria per seleccionar fins a set gigafactories d’intel·ligència artificial (IA) a Europa, cosa que ha reactivat l’interès per l’impacte econòmic d’aquestes infraestructures estratègiques. El seu desenvolupament està cridat a reforçar l’autonomia tecnològica europea ia generar activitat en sectors com els centres de dades, l’energia, les telecomunicacions, el cloud o la ciberseguretat, ja que requereixen un ecosistema industrial associat.
La convocatòria llançada per Brussel·les obre formalment la competició per albergar aquestes infraestructures, concebudes per dotar Europa de capacitat pròpia de computació avançada i reduir-ne la dependència tecnològica exterior. El pla preveu mobilitzar més de 30.000 milions d’euros d’inversió publicoprivada i adjudicar les instal·lacions a principis del 2027.
Aquesta nova convocatòria s’emmarca en l’estratègia InvestAI presentada per la Comissió Europea, amb la qual Brussel·les pretén reforçar la capacitat europea en intel·ligència artificial mitjançant una combinació de finançament públic i inversió privada. Segons Brussel·les, les gigafactories futures permetran entrenar models avançats d’IA i facilitaran l’accés a recursos de computació per a empreses, universitats, centres de recerca i administracions públiques.
El debat transcendeix làmbit estrictament tecnològic. Diverses anàlisis apunten que una gigafactoria requereix inversions massives en centres de dades, sistemes de refrigeració, subministrament energètic, xarxes d’alta capacitat, emmagatzematge i protecció de dades, generant activitat econòmica a nombrosos sectors associats.
La mateixa Associació Espanyola de Data Centers (SpainDC) considera que l’expansió del cloud, la digitalització i la intel·ligència artificial estan impulsant una nova generació d’infraestructures digitals a Espanya. Segons les previsions de l’associació, el sector dels centres de dades podria mobilitzar fins a 66.900 milions d’euros d’inversió directa i indirecta fins al 2030 i superar els 16.000 llocs de treball associats.
Espanya figura entre els països que han mostrat interès per acollir una d’aquestes infraestructures europees. La candidatura impulsada per un consorci públic-privat, que previsiblement comptarà amb la participació de Telefónica, ACS i Santander, planteja una inversió que podria vorejar els 5.000 milions d’euros i busca aprofitar actius com ara la xarxa de fibra, el desenvolupament de centres de dades, la disponibilitat energètica i l’ecosistema tecnològic nacional.
Per als defensors d’aquests projectes, l’objectiu no és únicament disposar de més capacitat de computació, sinó crear una cadena de valor que permeti desenvolupar aplicacions d’intel·ligència artificial per a la indústria, la sanitat, l’energia, les infraestructures o els serveis públics, alhora que reforça l’autonomia tecnològica europea.