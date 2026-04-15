L’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander va presentar aquest dimarts la iniciativa ‘La teva Línia Vermella 55’ per a promoure la prevenció del colesterol en pacients que han tingut un infart de miocardi, un ictus isquèmic o un altre esdeveniment vascular ateroescleròtic.
La campanya, impulsada per Cardioalianza, Dany Cerebral Estatal i Novartis en col·laboració amb l’hospital, cerca conscienciar als pacients per a mantenir els nivells de colesterol LDL (c-LDL) per sota de 55 mg/dl com a estratègia principal per a prevenir un nou esdeveniment vascular.
Amb motiu d’aquesta campanya, l’hospital presenta una línia vermella que porta a un estand informatiu sobre salut cardiovascular que compta amb una plataforma interactiva en la qual els pacients poden aprendre sobre el colesterol LDL i el seu impacte després d’un infart o ictus, i accedir a eines per a interpretar les seves analítiques.
Segons l’estudi Reality, un de cada quatre pacients que ha sofert un infart de miocardi experimenta un nou esdeveniment en els dos anys següents. En paral·lel, els pacients amb antecedents de ictus o atac isquèmic transitori presenten un risc acumulat pròxim al 13% de tenir nous esdeveniments cardiovasculars en els cinc anys posteriors, van destacar els impulsors de la iniciativa ‘La teva Línia Vermella 55’.
El president de Cardioalianza, Tomás Fajardo, va explicar que “després d’un esdeveniment com un infart o un ictus, molts pacients no són plenament conscients de l’alt risc de recurrència ni de la importància d’aconseguir objectius com el LDL per sota de 55 mg/dl. A això se sumen dificultats com la falta de seguiment continuat, la complexitat dels tractaments o la necessitat d’una major coordinació entre nivells assistencials. Per això, és fonamental reforçar l’educació sanitària, l’acompanyament i l’apoderament del pacient”.
Per part seva, la presidenta de Dany Cerebral Estatal, Ana Cabellos, va subratllar que “és fonamental reforçar l’educació en salut dirigida a persones amb dany cerebral i les seves famílies, promoure hàbits de vida saludables, impulsar campanyes de sensibilització i fomentar la col·laboració amb professionals de la salut per a garantir el seguiment i la prevenció secundària, enfortint la salut cerebral i el benestar de les persones”.
El director gerent de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander, Félix Rubial, va destacar que “des de Valdecilla entenem que l’atenció al pacient cardiovascular no finalitza amb el tractament agut. El nostre compromís és integrar assistència, prevenció i educació sanitària. Iniciatives com ‘La teva Línia Vermella 55’ reforcen la prevenció secundària i el control del colesterol LDL com a claus per a reduir nous esdeveniments”.
En el mateix sentit, Esther Espinosa, Head de Comunicacions i Relacions amb els Pacients de Novartis, va afirmar que “prevenir les malalties cardiovasculars és fonamental per a millorar la salut pública. A través d’iniciatives com ‘La teva Línia Vermella 55’, busquem conscienciar als pacients que han tingut un infart de miocardi o un ictus isquèmic sobre la importància de reduir el seu colesterol LDL”.